Объёмы перевалки наливных грузов снизили все украинские порты, кроме Одесского

В январе-августе 2021 года морские порты Украины сократили объёмы перевалки масла подсолнечного до 3,03 млн тонн. Это на 26,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом шла речь на очередном заседании Совета Одесского порта, которое состоялось 22 сентября, сообщает АМПУ.

Рост показателей перевалки масла наблюдается только в Одесском порту. В этом году порт перевалил его на 21,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом, объемы перевалки наливных грузов в украинских портах немного отстают от прошлогодних. В этом году выросли показатели обработки грузов нефти и нефтепродуктов (главным образом, за счет Одесского порта): нефти — 1,6 млн тонн против 1,44 млн тонн в прошлом году, нефтепродуктов — 1,15 млн тонн против 809 тыс. тонн в прошлом году.

Отмечается, что объёмы перевалки химических грузов снизились, но не критично, — всего на 2%.

Как сообщала Одесса News, в августе в Одесском морпорту зафиксирован рекордный всплеск в перевалке зерновых и нефти.

Фото: Одесса News, АМПУ

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