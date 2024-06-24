Одесский порт работает безубыточно даже во время военного положения

Государственное предприятие «Одесский морской торговый порт» продолжает работать безубыточно даже во время военного положения и завершил 2023 год с положительным финансовым результатом в сумме почти 50 млн грн.

Об этом сообщил директор предприятия Алексей Мясковский в интервью «Українським новинам».

По его словам, благодаря запасу, накопленному за предыдущие годы, включительно с финансовой «подушкой», госпредприятие смогло преодолеть блокаду и простои, избежать убытков, массовых увольнений, сохранить портофлот и коллектив, а также увеличить налоговые вычеты, доходы портофлота и продемонстрировать положительный финансовый результат.

«Думаю, мы прошли этот период достойно. Нам удалось консолидировать команду и восстановить полноценную работу как только это стало возможным. В результате мы выполняем свои обязательства не только перед своими сотрудниками и клиентами, но и перед местными и государственными бюджетами. И самое главное – работаем не просто безубыточно, а в прибыль», – отметил он.

По мнению руководителя порта, это является «убедительным доказательством эффективности мер, предпринятых для обеспечения стабильности и прибыльности предприятия даже в таких критически сложных условиях».

Мясковский сообщил, что Одесский порт в 2023 году увеличил налоговые вычеты на 38% – до 230 млн грн. Для сохранения коллектива порт повысил заработную плату почти на 30% и сохранил социальные гарантии, — подчеркнул директор предприятия.

Одесса News информировала, что американский фонд Argentem Creek Partners (ACP) может отдать портовую инфраструктуру в Одессе под контроль россиянина Важи Джаши.

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