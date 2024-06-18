К кому может перейти портовая инфраструктура Одессы 

Американский фонд Argentem Creek Partners (ACP) может отдать портовую инфраструктуру в Одессе под контроль россиянина Важи Джаши.

Об этом пишет в своём расследовании агентство «РБК-Украина».

Недавний скандал вокруг попытки передачи россиянам зернового терминала в Одесском порту вынудил американский фонд Argentem Creek Partners (ACP) объяснять свою позицию. Региональный директор ACP Джон Паттон назвал любые связи с бизнесом РФ «чепухой». Но многие данные свидетельствуют об обратном. В этом контексте возникает закономерный вопрос: случайно ли сотрудничество американцев с россиянами? Будут ли учитывать этот факт власти, очевидно вмешивающиеся в конфликт между кредитором ACP и владельцем терминала – холдингом GNT Group? И насколько Argentem можно считать именно «инвестором» в украинский бизнес?

«РБК-Украина» напоминает, что 20 декабря 2022 года Argentem Creek Partners неожиданно для GNT Group – стивидорного и аграрного холдинга, построившего зерновой терминал в Одесском морском торговом порту, – начал принудительное взыскание долга. Владельцы холдинга заявили о рейдерском захвате бизнеса, его обесценении и попытке кулуарной перепродажи фондом ACP третьей стороне. Несмотря на это, они подтвердили свои долги и готовность их вернуть.

Отмечается, что интересы ACP в Украине представляют юркомпании Hillmont Partners и «Мельник и Арцишевский». Их адвокаты имеют близкие связи с партией «Слуга народа» и рядом львовских судей, утверждает агентство.

«Довольно сомнительные судейские решения в конфликте сопровождали такие же спорные решения Минюста в пользу ACP, – добавляет автор статьи Артём Горовенко. – Но самые большие успехи в судейских спорах у фонда начались с осени 2023 года. В феврале 2024 года… Джон Паттон даже похвастался в СМИ, что «украинские власти знают о нашем деле и заинтересованы помочь»… По данным издания Latifundist, этот вопрос также лежит на столе в посольстве США».

Журналист отмечает, что другие СМИ уже обращались в ACP, ОПУ и ОГПУ с запросами относительно того, с кем и когда встречались представители Argentem с должностными лицами и какую именно поддержку обещали чиновники фонда. Ответ на запросы дали только в Офисе генпрокурора.

«РБК-Украина» приводит данные, что около восьми месяцев назад – в сентябре – октябре 2023 года – Джон Паттон встретился с заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурмой. Агентство также напомнило, что в ноябре 2022 года, до того, как АСР приступил к принудительному взысканию долга, представители фонда встречались в Вене с народным депутатом и главой фракции СН Давидом Арахамией.

Встреча с Шурмой

«О чем Паттон мог кулуарно договариваться с представителями власти, неизвестно. Зато широкую огласку получила информация о сотрудничестве фонда с россиянами», – говорится в расследовании.

В частности, журналист нашёл ряд данных о бизнесмене Джаши Важе Энриковиче – гражданине России и США, владельце молдовской Trans-Oil Group of Companies, которому иностранный фонд сейчас пытается передать в управление зерновой терминал GNT Group в Одессе.

Со ссылкой на информацию СМИ он отмечает, что в конце апреля ACP пытался поставить директором компании «Олимпекс Купе Интернейшнл» (входит в GNT Group) Андрея Науменко. Он является руководителем компании «Грейн Инвест Украина», бенефициаром которой на тот момент был Джаши. После скандала с обнаружением российского гражданства у Джаши бенефициаром «Грейн Инвест Украина» стал Науменко.

Сейчас, по информации автора статьи, в Украине Джаши принадлежат ООО «Пвдтрейд» и ОДО «Ренийский элеватор». Также ранее он был указан бенефициаром ООО «Рени-Лайн», ООО «ТД «Медиана».

В истории изменений в украинском Госреестре до 2018 года Джаши указан как бенефициар «Рени-Лайн» в статусе гражданина РФ. В ОДО «Ренийский элеватор» в 2019 году его удалили как бенефициара с российской пропиской. А вместо этого появилась запись, что он является владельцем компании как гражданин США.

Как пишет «РБК-Украина», в 2019–2021 годах бизнесмен Джаши на развитие группы Trans-Oil получил инвестиции в сумме не менее €20 млн от созданного Россией Международного инвестиционного банка (МИБ). В 2019 году россияне перенесли штаб-квартиру из Москвы в Будапешт. По данным США, присутствие МИБ в Будапеште позволяло России усилить свое разведывательное присутствие в Европе. В апреле 2023 года США ввели против банка блокирующие санкции. В итоге штаб-квартиру МИБ вернули из Верии в Москву.

Сын Джаши Тамаз Джаши, один из топ-менеджеров Trans-Oil, также является генеральным директором основанного в марте 2023 года российского ООО «Юнистарз» (разработка ПО), пишет журналист. По его данным, сестра Важи – Джаши Марина Энриковна, гражданка РФ, работала ведущей на государственной радиостанции «Голос России» и пропагандистском телеканале Russia Today.

Одесса News информировала, что Американский инвестиционный фонд Argentem Creek Partners летом 2023 года предоставил $20 млн венчурного кредита компании Salmon, соучредителями которой являются российские бизнесмены Павел Фёдоров и Георгий Чесаков, занимавшие руководящие должности в подсанкционной Tinkoff Group, «Роснефти» и работали в правительстве страны-агрессора.

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