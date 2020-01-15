Одесский порт получил нового руководителя

14 января заместитель председателя ГП «Администрация морских портов Украины» по морской и внутренней безопасности Сергей Гронский посетил Одесский порт, где представил коллективу Одесского филиала ГП «АМПУ» нового руководителя — Руслана Сахаутдинова.

Как сообщается на сайте Администрации Одесского морского порта, соответствующее назначение утвердил своим приказом министр инфраструктуры на основании представления председателя ГП «АМПУ».



«Портовикам особо представлять Руслана Ильдаровича нет необходимости. Весь его трудовой путь связан с Одесским портом. У вас на глазах он рос как профессионал морского транспорта, нарабатывал организаторский опыт. В порту ему известен не только каждый причал, но и каждый, кто на этом причале работает, он знает всех операторов производственных комплексов и все проблемы и вызовы, которые стоят перед предприятием. Надеюсь, у нового руководителя и у коллектива одинаковые видения дальнейшего эффективного развития порта», — сказал Гронский.

Кстати. Руслан Сахаутдинов родился 12.01.1981 г. в Одесской области. Образование — высшее. Окончил Одесский Национальный Морской Университет (факультет «Организация перевозок и управление на транспорте»). Трудовой путь начинал экспедитором в частной компании. В Одесском порту работает с 2003 года. К 2014 году прошёл все ступени карьерного роста — от инженера отдела маркетинга до главного диспетчера порта. С 11.03.2014 года до нынешнего назначения работал заместителем начальника администрации порта по операционной деятельности.

Фото: Администрация Одесского морского порта, УСИ