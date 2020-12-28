Кто возглавил Одесский морпорт после увольнения Сахаутдинова

У администрации Одесского морского порта новый начальник. Исполняющим обязанности начальника одесского филиала Администрации морских портов Украины (АМПУ) назначен Максим Лапай.

Он займёт место Руслана Сахаутдинова, уволенного накануне по решению Министерства инфраструктуры.

Ранее Максим Лапай занимал должность заместителя главы филиала АМПУ в Черноморске. До этого работал в управлении морехозяйственного комплекса, транспорта и связи Одесской областной госадминистрации, в Одесском порту, одесском филиале и центральном аппарате АМПУ. Окончил Одесский национальный морской университет по специальности «Организация перевозок и управления на морском транспорте». Живёт в Одессе.