Своих должностей лишились начальник Одесского порта и глава Татарбунарской РГА

Министерство инфраструктуры Украины приняло решение о смене руководства администрации Одесского морского порта, Президент Украины своим распоряжением уволил с работы председателя Татарбунарской районной госадминистрации Одесской области.

Как сообщил теперь уже бывший начальник администрации Одесского порта Руслан Сахаутдинов на сайте морпорта, «завершается очередной этап в моей личной карьере специалиста морского транспорта – Министерством инфраструктуры Украины принято решение о смене руководства администрации Одесского морского порта».

В свой последний рабочий день на посту начальника Одесского филиала АМПУ Сахаутдинов подвёл итоги своей почти годовой работы в этой должности.

«За этот год совместными усилиями администрации порта и компаний-партнёров удалось реализовать больше инфраструктурных проектов, чем за предыдущие пять лет. Благодаря нашему единству и целеустремлённости, такой трудный и непредсказуемый для всей планеты 2020-й год стал годом побед для Одесского порта: введён в строй 1-й пусковой комплекс реконструированного причала №7 Карантинного мола; реконструирована первая очередь магистрального путепровода порта; достроен причал 1-з на Андросовском молу, который до этого почти десятилетие числился долгостроем; созданы новые железнодорожные фронты выгрузки на причалах №№9-10 Платоновского мола; внедрён IT-сервис заблаговременного планирования и гарантированного запуска в порт грузового транспорта «Тайм-слот»; администрация порта получила престижную награду крупнейшей круизной ассоциации мира «Медкруиз» — Mare Nostrum MedCruise Awards, как «Порт черноморского региона, который демонстрирует активную и целеустремлённую деятельность в период пандемии»; и, наконец, успешным проведением операции по удалению аварийного танкера «Делфи» с пляжной зоны Одессы мы показали всей Украине, что в Одессе можно собрать команду профессионалов, которой под силу решать подобные задачи», — написал Сахаутдинов.

Руслан Сахаутдинов выразил надежду, что сможет в дальнейшем принести пользу морской отрасли и поблагодарил «всех, с кем пришлось работать бок о бок».

Распоряжением Президента Украины№560/2020-рп от 23 декабря освобождён с должности председателя Татарбунарской районной государственной администрации Одесской области Чечило Андрей Владимирович «согласно поданному им заявлению».

Чечило работал в этой должности с января 2020 года. До этого в Одесскую область он был назначен из Киевской — работал заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов исполкома Вишнёвого городского совета Киево-Святошинского района Киевской области, позже — советником городского председателя этого совета.