По ходатайству прокуроров арестован директор детдома в Измаиле за педофилию

По ходатайству прокуроров Измаильской местной прокуратуры судом взят под стражу директор специализированного дома ребёнка, которого подозревают в сексуальном насилии и развращении малолетних.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что директор детского дома с июня 2018 по август 2020 года, в дневное и вечернее время суток, систематически приводил в свой служебный кабинет трёх малолетних воспитанников под предлогом совместного времяпровождения — просмотра мультипликационных фильмов, проведение совместных игр, угощение сладостями.

В дальнейшем, руководитель детдома, используя доверие, свой авторитет и влияние на малышей, их зависимое положение и неспособность сопротивляться, неоднократно совершал в отношении детей сексуальное насилие и развратные действия.

Кроме того, судом удовлетворено ходатайство прокуроров об отстранении подозреваемого от занимаемой должности.

По решению Измаильского горрайонного суда при применении меры пресечения в виде содержания под стражей, определён размер залога в сумме 168 тыс гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется группой следователей СУ ГУНП в Одесской области и Измаильского отдела полиции.

За это преступление Законом предусмотрено до 10 лет заключения.

Кстати. Речь в прокурорском материале идёт о Викторе Проценко, которого из здания суда отправили не в СИЗО, а в больницу, где он находится в связи с недавно перенесённой операцией на сердце. В палате его будут охранять полицейские, а после выписки в СИЗО в случае, если за него не внесут залог.

Скандал с обвинениями Проценко в развращении подопечных разгорелся в сентябре 2020 года, когда в полицию заявила одна из сотрудниц. Вскоре после Проценко был отстранён от занимаемой должности. Подозрение ему предъявили 19 декабря.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года также в Измаиле полицейские задержали 23-летнего молодого человека по подозрению в сексуальном насилии в отношении малолетней девочки.