В Одесской области разоблачён мошенник, хотевший нажиться на смерти павшего воина

Правоохранительными органами разоблачён мошенник из Подольска Одесской области, который обманывал родственников павшего на войне защитника Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый с целью обогащения вошёл в доверие к родственникам военнослужащего, который погиб на Херсонщине во время выполнения боевых заданий, и предложил свою помощь в решении вопросов оформления необходимых документов, связанных с выплатой и получением помощи, оказываемой государством семьям погибших военных.

«Злоумышленник сообщил, что за денежное вознаграждение в размере 10 тыс. долларов США, из-за своих якобы связей в компетентных органах, он обеспечит ускорение государственных выплат. При этом он намеренно рассказывал, что без его помощи они не способны получить денежную помощь, поскольку выплаты заблокированы», — говорится в информации прокуратуры.

Правоохранители задержали злоумышленника непосредственно при получении 5 тыс. долларов США — первой части вознаграждения.

По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Также идёт проведение следственных действий с целью установления других лиц, причастных к незаконной сделке.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года к 5 годам лишения свободы приговорена жительница Одессы, продававшая в интернете несуществующее военное снаряжение для украинских защитников.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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