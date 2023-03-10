5 лет проведёт в тюрьме мошенница из Одессы, продававшая несуществующий товар

К 5 годам лишения свободы приговорена жительница Одессы, продававшая несуществующее военное снаряжение для украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

При публичном обвинении прокуроров Киевской окружной прокуратуры г. Одессы признана виновной горожанка по факту мошенничества с использованием электронно-вычислительной техники.

Отмечается, что прокуроры в суде доказали: приговорённая, присоединившись к волонтёрской группе в соцсетях, отслеживала объявления о поисках военного снаряжения для украинских защитников и предлагала якобы свой товар. Отправить необходимое снаряжение женщина обещала после предварительной оплаты на её банковскую карту.

Таким образом злоумышленница получила более 50 тыс грн за продажу 2 приборов ночного видения и 8 радиостанций. Заказчикам мошенница ничего не отправила, поскольку на самом деле не имела никакого товара. Средства обманутых людей потратила на собственные нужды.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года полицейские разоблачили в мошенничестве 44-летнего жителя Одессы, который продавал в Интернете несуществующий автомобиль.

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