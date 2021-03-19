В Одесской области арестован растлитель своей 5-летней дочери

По ходатайству ювенальных прокуроров Березовской окружной прокуратуры взят под стражу 30-летний житель Николаевского района Одесской области, подозреваемый в развращении своей 5-летней дочери.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

По версии следствия, в ноябре прошлого года мужчина по месту жительства совершил развратные действия в отношении своей 5-летней дочери.

За это преступление Законом предусмотрено до 8 лет заключения.

Как сообщала Одесса News, в марте 2021 года в Одесской области суд вынес приговор 23-летнему парню, который изнасиловал малолетнего односельчанина.

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