Универсистет им.Попова приглашает на кибертурнир: SUITT CYBER GAMES

Государственный университет интеллектуальных технологий и связи, при поддержке Федерации киберспорта юга Украины, приглашает школьников и студентов Одесской области на открытый турнир по киберспорту «SUITT CYBER GAMES».

Игровая дисциплина — Counter-Strike: Global Offensive.





Отборочные игры будут проводиться онлайн, а финальные встречи в киберарене Skill Одесса.

Какие награды? (Каждому игроку)

1 место — наушники Razer Kraken X Lite;

2 место — мышь Razer DeathAdder;

3 место — игровая поверхность Razer Goliathus.

Кроме этого будут призы и от других спонсоров турнира.

Ключевые даты:

Дедлайн регистрации — 21 марта,

Начало игр — 23 марта,

Финал (LAN) — 3 апреля.

Для получения актуальной информации о турнире, вступайте в телеграм канал: https://t.me/suitt_csgo

Регистрация для капитанов тут.