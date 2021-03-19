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Универсистет им.Попова приглашает на кибертурнир: SUITT CYBER GAMES

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Государственный университет интеллектуальных технологий и связи, при поддержке Федерации киберспорта юга Украины, приглашает школьников и студентов Одесской области на открытый турнир по киберспорту «SUITT CYBER GAMES».
Игровая дисциплина — Counter-Strike: Global Offensive.

Отборочные игры будут проводиться онлайн, а финальные встречи в киберарене Skill Одесса.

Какие награды? (Каждому игроку)
1 место — наушники Razer Kraken X Lite;
2 место — мышь Razer DeathAdder;
3 место — игровая поверхность Razer Goliathus.

Кроме этого будут призы и от других спонсоров турнира.

Ключевые даты:
Дедлайн регистрации — 21 марта,
Начало игр — 23 марта,
Финал (LAN) — 3 апреля.

Для получения актуальной информации о турнире, вступайте в телеграм канал: https://t.me/suitt_csgo

Регистрация для капитанов тут.

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