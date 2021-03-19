Универсистет им.Попова приглашает на кибертурнир: SUITT CYBER GAMES

Государственный университет интеллектуальных технологий и связи, при поддержке Федерации киберспорта юга Украины, приглашает школьников и студентов Одесской области на открытый турнир по киберспорту «SUITT CYBER GAMES».
Игровая дисциплина — Counter-Strike: Global Offensive.
Отборочные игры будут проводиться онлайн, а финальные встречи в киберарене Skill Одесса.
Какие награды? (Каждому игроку)
1 место — наушники Razer Kraken X Lite;
2 место — мышь Razer DeathAdder;
3 место — игровая поверхность Razer Goliathus.
Кроме этого будут призы и от других спонсоров турнира.
Ключевые даты:
Дедлайн регистрации — 21 марта,
Начало игр — 23 марта,
Финал (LAN) — 3 апреля.
Для получения актуальной информации о турнире, вступайте в телеграм канал: https://t.me/suitt_csgo
Регистрация для капитанов тут.