«Черноморец» выиграл гостевой матч у «Горняка-Спорт»

Лидеры чемпионата Украины среди клубов Первой лиги — футболисты одесского «Черноморца» обыграли в Кременчуге «Горняк-Спорт» (1:0) в стартовом матче 17-го тура среди клубов Премьер-лиги.

Мяч на 74-й минуте забил Даниил Сухоручко, сообщает ФК «Черноморец».

«Из-за неготовности футбольного поля на стадионе «Юность» в Горишних Плавнях свои первые домашние матчи в 2021 году «Горняк-Спорт» проводит в соседнем Кременчуге на искусственном газоне «Кремень-Арены». Это обстоятельство, конечно, представляло определенную проблему для «моряков», большую часть зимнего антракта тренировавшихся и игравших на натуральных полях. В отличие от «горняков», которые два месяца готовились на «синтетике». Тем не менее, одесситы с первых минут сегодняшней встречи захватили инициативу и почти на полтайма фактически заперли номинальных хозяев на их половине поля», — говорится в сообщении.

Долгожданный гол состоялся за четверть часа до окончания основного времени матча. «Лиховидько навесил на линию вратарской, и минуту назад вошедший в игру Сухоручко метко пробил головой в угол — 1:0. «Горняки» безуспешно пытались отыграться, так почти ничего и не создав у наших ворот», — пишет пресс-служба «Черноморца».

Таким образом, «Черноморец» одержал третью победу подряд под руководством нового главного тренера Алексея Антонова и продолжает возглавлять турнирную таблицу первой лиги.

Положение лидеров таково: «Черноморец» — 37 очков (после 17-ти игр), «Агробизнес» — 34 (17), «Верес» — 30 (14), «Металлист 1925» — 28 (16), «Горняк-Спорт» — 27 (17), «Николаев» — 25 (15).

Фото: chernomorets.odessa.ua.

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