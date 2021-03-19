Одесский городской голова встретился с Генконсулом Турции в Одессе: о чём говорили

19 марта Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с Генеральным консулом Турецкой Республики в Одессе г-ном Биреем Йылмазсой.

Как сообщает официальный сайт города, это первая официальная встреча Геннадия Труханова с новоназначенным консулом.



В ходе диалога мэр Одессы отметил позитивную динамику сложившихся дружественных отношений между городами-побратимами Одессой и Стамбулом, которые привели к реализации совместного проекта — созданию Стамбульского парка. Труханов также выразил уверенность, что пандемия, внесшая некоторые ограничения в развитие связей между городами и странами, не станет препятствием для реализации и других совместных проектов.

«Пандемия изменила мир, но не изменила наше отношение к дружбе и отношениям с нашими породнёнными городами. Наоборот, мы должны больше общаться, объединять усилия, чтобы ещё быстрее преодолеть все вызовы сегодняшнего дня», — отметил Геннадий Труханов.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие направления в развитии сотрудничества между Одессой и Турцией в экономической, гуманитарной, туристической и культурной сферах.

Генеральный консул заверил мэра Одессы, что готов оказывать любое содействие, которое позволит развивать и укреплять отношения между Турцией и Украиной на региональном уровне.

«Одесса большой город, в нем живут много национальностей. Мы вместе с представителями турецкой общины в Одессе готовы участвовать в социальной и культурной жизни города, оказывать любое содействие для того, чтобы разнообразить и обогатить жизнь города», — подчеркнул г-н Бирей Йылмазсой.

Как сообщала Одесса News, в 2020 году из Одесской области наибольшее количество одесских товаров экспортировали в Турцию.

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