Не стало Почётного гражданина Одессы Олега Губаря

Печальная новость для одесситов… Не стало Олега Губаря — Почётного гражданина города, историка-краеведа.

Его сердце, так искренне преданное Одессе, перестало биться сегодня.

Имя Олега Губаря известно каждому, кому интересна и дорога история «жемчужины у моря».

Историк-краевед, журналист и археолог, архивист и писатель, публицист, эрудит и знаток Одессы.

Увлечённый и вдохновлённый историей Одессы, он был автором многочисленных краеведческих и художественных книг и публикаций, членом бюро историко-краеведческой секции «Одессика» одесского Дома учёных, президиума Одесского отделения Украинского общества охраны памятников истории и культуры, историко-топонимической и комиссии по вопросам развития городских парков, созданных при Одесском исполкоме, Почётным членом Всемирного клуба одесситов и Почётным членом Европейского интерклуба «Дом Де Рибаса»…

Практически всё, чем бы ни занимался Олег Губарь, было связано с историей Одессы.

В 2014 году, учитывая непрерывную работу по сохранению культурного наследия города Одессы, весомый личный вклад в познание исторического прошлого нашего города, развитие культуры и литературы, Губарю Олегу Иосифовичу было присвоено звание «Почётный гражданин города Одессы».

Сегодня по-особому воспринимается сказанное им недавно: «Нас в этом мире держат преемственность, традиции и идентичность. Мы должны не пользоваться Одессой, а развивать и любить её».

Вечная память о неординарном Гражданине родного города навсегда сохранится в сердцах многих одесситов, ведь Олег Губарь сделал для этого так много…

Одесский городской голова, Одесский городской совет и его Исполнительный комитет выразили глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Олега Губаря.

Прощание с Олегом Губарем состоится в воскресенье на Еврейском кладбище, где он будет похоронен рядом с мамой и бабушкой.

Редакция Одесса News приносит свои соболезнования родным и близким покойного Олега Губаря.