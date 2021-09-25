Находка в одесском парке раскрыла тайны времён прошедшей войны

В одесском парке «Юность» нашли часть берегового орудия времён Великой Отечественной войны и, возможно, вход в казематы береговой батареи, которая функционировала в 1930-40-х годах на 8-й станции Большого Фонтана.

По сообщению «Думской», находка оказалась 50-килограммовой частью механизма вертикальной наводки 130-мм берегового орудия Б-13, которым во время войны была оснащена 39-я стационарная батарея 42-го отдельного артиллерийского дивизиона Черноморского флота, располагавшаяся на территории современного парка. Сличение находки с целой артустановкой Б-13, которая стоит на территории мемориала 411-й батареи, подтвердило догадку сотрудников историко-краеведческого музея.

«Это первая находка части берегового орудия времён войны в Одессе и первый артефакт, не относящийся к боеприпасам, найденным в парке «Юность», — говорит ученый. — К сожалению, ни фотографий, ни чертежей или схем 39-й батареи не сохранилось. В связи с этим трудно переоценить значение этого предмета для новейшей истории Одессы», — сказал старший научный сотрудник музея Василий Прокофьев.

Теперь деталь пушки включат в фонды историко-краеведческого музея.

Кроме этого, прошедшие недавно дожди обнажили часть бетонной плиты с металлическим люком, который, как считают специалисты, может вести в подземные помещения батареи. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, необходимо дополнительное исследование.

Отмечается, что батарея в парке на 8-й Фонтана очень напоминала 411-ю, хотя уступала ей по мощности.

«Там были и орудийные дворики, и подземные казематы, и дальномерный пост, и прочие необходимые для функционирования такого объекта сооружения. Историки считают, что всё это сохранилось, просто было засыпано землёй при создании парка: сейчас на месте двориков — украшенные декоративным ракушечником-«дикарём» холмики (кстати, возле одного дожди тоже размыли бетонные элементы), дальномерный пост превратили в смотровую площадку, а командный пункт располагался там, где ныне частный сектор. Возможно, сохранился и он», — говорится в сообщении.

В принципе, говорят музейщики, всё это можно раскопать и музеефицировать. Однако на это необходима политическая воля руководства города.

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Фото: Думская, Одесса News

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