28 сентября в Одесский порт зайдёт круизник SeaDream II

В Одесском порту 28 сентября ожидается заход круизника SeaDream II.

Как сообщает USM, на теплоходе прибудут около 65 туристов, в основном, граждане Канады и США.

Первый круизный судозаход с начала пандемии прокомментировал руководитель администрации Одесского порта Максим Лапай. По его словам, круизное направление деятельности порта больше всего пострадало от последствий пандемии.

«Сезон должен был начаться с 30 апреля. Но, принимая во внимание тот факт, что лишь некоторые круизные компании начинают постепенно восстанавливать пассажирские перевозки по близлежащим регионам, внедряя новые протоколы здоровья на борту и заполняя суда не более, чем на 50%, естественно, многие предстоящие заходы в Одесский порт сейчас отменены. Осталась лишь небольшая надежда на конец сентября и октябрь текущего года», — сказал руководитель администрации Одесского порта.

Отмечается, что на 2022 год Одесский порт уже получил около 30 заявок на круизные судозаходы и даже есть заявки на 2023 год.

Кстати. Sea Dream II — лайнер премиум-класса, созданный для роскошных морских путешествий. Одна из главных особенностей яхты — платформа для занятия водными видами спорта, которой можно воспользоваться во время стоянок лайнера на якоре. Также к услугам отдыхающих роскошные каюты, оформленные в элегантном классическом стиле. В номерах есть иллюминаторы (окна), ванные комнаты, гостевые зоны, доступ к Интернету и многое другое. Длина судна 104 м, 5 палуб, водоизмещение — 4260, рассчитан на 110 пассажиров, экипаж — 94 человека. Создан в 1985 году.

Как сообщала Одесса News, Одесский порт в сентябре 2021 года посетили представители экономического отдела Посольства США в Украине для ознакомления с планами предприятия на ближайшее будущее, в том числе по возвращению круизных судов в Одессу.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod