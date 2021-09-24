Возобновятся ли круизы в Одесском порту

Одесский порт посетили представители экономического отдела Посольства США в Украине для ознакомления с планами предприятия на ближайшее будущее, в том числе по возвращению круизных судов в Одессу.

Об этом сообщается на сайте Администрации Одесского морского порта.

Представителям посольства — начальнику сектора торговли и инвестиций Элейн Хензл и аналитику отдела Елене Сочневой провели экскурсию по грузовым терминалам порта, которые построены или функционируют с участием американских инвесторов.

Начальник Одесского филиала ГП «АМПУ» Максим Лапай рассказал, что на работу порта повлияла пандемия COVID-19, больше всего — на круизное направление.

«Начиная с 2014 года, пассажирские лайнеры под иностранным флагом перестали посещать украинские порты. Чтобы стабилизировалась безопасность в Черноморском регионе, понадобились несколько лет и колоссальные усилия администрации порта в переговорах с мировыми туристическими операторами для возвращения круизных судов в Одессу. И вот, когда мы уже получили по 20 и более заявок на судозаходы лайнеров в сезоны 2020-2021 гт., коронавирус поставил на паузу весь круизный бизнес в глобальном масштабе».

Максим Лапай рассказал, что ситуация с круизами в Одессе меняется, и в последних числах сентября в порту ожидают визит первого пассажирского судна с иностранными туристами.

Какое это будет судно и под чьим флагом, Лапай не рассказал.

Как сообщала в августе 2021 года Одесса News, круизное судно «Принцесса Днепра» продано России.

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