3 ноября из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышло 7 судов с агропродукцией

3 ноября из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышло 7 судов с 290 тысячами тонн украинской агропродукции в страны Азии и Европы.

Об этом сегодня информирует Министерство инфраструктуры в Facebook.

«Среди них ESENTEPE с 29 тыс. тонн семян подсолнечника в Оман и KEY KNIGHT с 67 тыс. тонн кукурузы для Китая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 августа 430 судов экспортировали 10 млн тонн украинского продовольствия в страны Африки, Азии и Европы.

Посол США в Украине Бриджит Бринк отметила решимость Украины, а также активную роль Турции и ООН в возобновлении работы «зернового коридора», о чём она написала в Тwstter по итогам их совместной с заместителем госсекретаря США Карен Донфрид встречи с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.

«Украинское зерно будет и далее кормить мир благодаря решимости Украины и активной роли ООН и Турции. Как мы обсуждали с Александром Кубраковым, возобновление отгрузки зерна и возобновление инициативы поможет снизить цены и получить продовольствие тем, кто в нём нуждается», — отметила посол США.

Как сообщала Одесса News, в октябре объёмы экспорта могли бы быть выше на 30-40%, если бы Россия искусственно не блокировала инспекции в проливе Босфор.

2 ноября движения судов по «зерновому коридору» в Чёрном море не было.

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