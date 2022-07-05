Зачем оккупанты используют советское красное знамя на захваченных территориях

Россия использует советское красное знамя на временно захваченных территориях, устанавливая его на зданиях, для манипуляций, что действия РФ являются якобы продолжением событий Второй мировой войны.

Об этом сказал советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко, сообщает Укринформ.

«Для того, чтобы как-то дистанцировать Россию от агрессивных действий при захвате и оккупации украинских городов, они используют советское красное знамя, таким образом показывая, что, мол, эти агрессивные действия являются продолжением событий Второй мировой войны, а Россия защищается от фашистов — очередная манипуляция, чтобы снять бремя ответственности с РФ», — сказал Лещенко.

Он добавил, что красный флаг используется также для того, чтобы вызвать у части населения оккупированных городов сантименты по советскому прошлому и таким образом склонить к сотрудничеству с захватчиками.

Как сообщала Одесса News, руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк 4 июля CNN уточнила информацию об установке флага Украины на острове Змеиный в Чёрном море (Одесская область).

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