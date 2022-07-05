На пляжах Одессы устанавливают ограждения из сетки, чтобы закрыть проход к морю

На пляжах Одессы начали устанавливать ограждения из сетки, чтобы закрыть отдыхающим проход к морю.

Такие защитные сооружения зафиксировала фотокорреспондент Укринформа на пляжах Большого Фонтана.

Желающие хотя бы принять солнечные ванны расположились на шезлонгах, полотенцах и обустроенных зонах вдоль новых ограждений. Хотя рядом – таблички с информацией о запрете находиться на песке и купаться из-за того, что акватория заминирована.

Однако некоторых отдыхающих ограничительные сетки не останавливают – идут в воду, несмотря на минную опасность.

Как сообщала Одесса News, глава Одесской облвоенадминистрации Максим Марченко издал 24 мая распоряжение «о запрете посещения пляжей в пределах прибрежной защитной полосы Чёрного моря, которым предусмотрен усиленный контроль за побережьем на предмет обнаружения подозрительных или опасных предметов».

Согласно распоряжению, на пляжах можно находиться только тем, кто выполняет военные или специальные задания. Владельцы и пользователи помещений, земельных участков, смежных с пляжами, равно как и владельцы и администраторы ресторанов, гостиниц, объектов туризма и т.п., имеющие выходы на пляжи, должны обеспечить соблюдение этого запрета.

Фото: Нина Ляшонок, Укринформ, Одесса News

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