Одесский порт собирается привлекать круизных туристов с помощью проморолика

Администрация Одесского порта с помощью международных партнёров запустила масштабную промоакцию для привлечения круизных туристов в 2022-2023 годах.

Как сообщается, в начале декабря крупнейшая в мире круизная Ассоциация MedCruise запустила онлайн маркетинговую кампанию, направленную на возобновление морских путешествий по Средиземному, Чёрному, Адриатическому и Красному морям. Цель – как можно полнее показать привлекательность «туристической Мекки мира» в преддверии разработки мировыми туроператорами круизных маршрутов на 2022–2023 годы.



Отмечается, что по инициативе администрации Одесского порта, в программу маркетинговой кампании включена демонстрация туристического потенциала Одессы, Констанцы, Бургаса и Варны — пассажирских портов, входящих в состав Черноморской рабочей группы по развитию морского туризма.

Проморолик этих портов отражает богатство архитектурного, культурного, этнического и природного своеобразия Северо-Западного Причерноморья и показывает возможности имеющейся в регионе туристической инфраструктуры – пассажирских терминалов в морских портах, аэропортов, гостиничных, развлекательных и других объектов сервиса.

Кстати. В мае 2018 года по инициативе администрации Одесского порта была создана постоянная рабочая группа Black Sea Working Group, в которую вошли представители пассажирских портов Украины, Румынии, Болгарии и Ассоциации MedCruise.

В октябре 2018 года в Одессе состоялась международная конференция по проблемам возрождения круизного судоходства в Чёрном море.

Как сообщала Одесса News, 2020 год, согласно всем прогнозам, после почти трёхлетнего отсутствия «белых пароходов» должен был стать прорывом в круизном судоходстве Черноморского региона и, в частности, Одесского порта.