В прошлом году Одесса приняла 3 миллиона туристов

В 2019 году в Одессе побывало 3,3 млн туристов, а туристический сбор в местный бюджет составил 11,6 млн гривен.

Об этом сообщает «Пушкинская».

«Статистику формировали на основании данных от пограничных служб, мобильных операторов, международного аэропорта «Одесса» и отельеров. Так, в 2019 году Одессу посетило 3,3 млн человек, в 2018 — 3,2 млн, в 2017 — 2,5 млн. Отмечается, что пиковым временем для наплыва туристов является летний период — с мая по сентябрь», — говорится в сообщении.

Больше всего туристов в 2019 году было из Турции, Израиля, России, Молдовы и США. Чаще всего приезжают мужчины в возрасте около 30 лет. В среднем, турист проводит в Одессе три дня и тратит в день до 1 800 гривен.

Отмечается, что туристический сбор — местный налог с туристов, средства от которого поступают в городской бюджет, в 2019 году составил 11,6 млн гривен. В 2018 году эта сумма была ниже — 7,3 млн, а в 2017 — 5,6 млн.

Как сообщала Одесса News, в январе 2020 года в Одесской областной государственной администрации решили сформировать в регионе туристический совет с целью развития туризма и туристической инфраструктуры на территории Одесской области.