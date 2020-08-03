Каждый 26-й заболевший в мире коронавирусом умирает

На утро 3 августа в мире в целом подтверждено 18 234 936 случаев заражения COVID-19.

По данным Worldometers, 11 444 963 переболевших коронавирусом выздоровели.

Всего в мире с начала пандемии из жизни ушли 692 794 человека, т.е. каждый 26-й заболевший.

В тройке лидеров по количеству летальных случаев США — 158 365, Бразилия — 94 130 и Мексика — 47 746 человек.

В тройке лидеров по количеству заражений, по-прежнему, США — 4 813 647, Бразилия — 2 733 677 и Индия — 1 804 702. Украина в этом списке занимает 35-е место.

Как сообщала Одесса News, по мнению экспертов ВОЗ, человечество ещё не скоро сможет выработать коллективный иммунитет против COVID-19.