11 человек за воскресенье умерли в Украине от COVID-19

В результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, за истекшие сутки в Украине умерли 11 человек.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

Всего состоянием на 9.30 утра 27 апреля умерли 220 человек, из них 116 мужчин и 104 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Отмечается, что подтверждено на данный момент 9 009 случаев COVID-19, из них 392 за последние сутки. В частности, болезнь подтверждена у 614 детей и 1749 медиков.

Всего в Украине исследовано 93 519 образцов методом ПЦР.

В общем итоге, картина случаев заболеваемости в разрезе регионов на 27 апреля такова:

Винницкая обл. — 398 случаев (64 выздоровели)

Волынская обл. — 254 случая (49 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 319 случаев (13 выздоровели)

Донецкая обл. — 52 случая (10 выздоровели)

Житомирская обл. — 351 случай (10 выздоровели)

Закарпатская обл. — 375 случаев (30 выздоровели)

Запорожская обл. — 204 случая (39 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 761 случай (66 выздоровели)

(66 выздоровели) г. Киев — 1220 случаев (60 выздоровели)

(60 выздоровели) Киевская обл. — 570 случаев (57 выздоровели)

Кировоградская обл. — 337 случаев (54 выздоровели)

Львовская обл. — 358 случаев (57 выздоровели)

Луганская обл. — 29 случаев (3 выздоровели)

Николаевская обл. — 115 случаев;

Одесская обл. — 240 случаев (9 выздоровели)

Полтавская обл. — 173 случая (14 выздоровели)

Ровенская обл. — 522 случая (46 выздоровели)

Сумская обл. — 95 случаев (48 выздоровели)

Тернопольская обл. — 612 случаев (70 выздоровели)

Харьковская обл. — 196 случаев (15 выздоровели)

Херсонская обл. — 88 случаев (15 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 72 случая (16 выздоровели)

Черкасская обл. — 267 случаев (55 выздоровели)

Черновицкая обл. — 1375 случаев (60 выздоровели)

(60 выздоровели) Черниговская обл. — 35 случаев (4 выздоровели).

Сообщается также, что на амбулаторном лечении находятся 6 176 пациентов, из них 490 детей и 1455 медработников. Всего нуждались в госпитализации 2833 человека, из них 124 ребёнка и 294 медика. На аппарате искусственной вентиляции лёгких находятся 110 человек, в том числе один ребёнок и 7 медиков.

Кабинет министров продлил действующие ограничения на пересечение государственной границы Украины до 11 мая.

Соответствующее распоряжение опубликовано на Правительственном портале.

«Внести изменение в распоряжение Кабинета Министров Украины от 14 марта 2020года № 287 «О временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2″… заменив в тексте распоряжения слова и цифры «до 24 апреля 2020 г.» словами «до 11 мая 2020 г.» — говорится в документе.

Правительство обязало Минцифры обеспечить функционирование электронного сервиса «Действуй дома», в частности, информационной системы эпидемиологического контроля за распространением COVID-19, которая является частью сервиса.

Об этом говорится в соответствующем постановлении, которым Кабмин также разрешил осуществлять обработку персональных данных лиц, определённых этим постановлением как подлежащих самоизоляции или обсервации (изоляции).

Таким правом наделяются медработники, которые вносят такую информацию; государственное учреждение «Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины», госучреждения эпидемиологического профиля Минздрава, Министерство цифровой трансформации — относительно фамилии, имени, отчества лица, даты рождения, определённого лицом места самоизоляции, места регистрации, места жительства, информации о средствах связи (номер телефона), места работы, учёбы, кратких сведений о состоянии здоровья; органы по вопросам социальной защиты населения, а также Национальная полиция и Нацгвардия для осуществления текущего контроля за соблюдением режима самоизоляции и в отношении лиц, нарушивших правила карантина, санитарно-гигиенические, санитарно-противоэпидемические правила и нормы.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на утро 27 апреля всего в мире зафиксировано 2 994 958 случаев COVID-19, умерших — 206 997.