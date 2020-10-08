COVID-19 в Одесской области: за сутки 367 новых больных, 3 смерти

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным Одесского лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 367 человек, в том числе у 26-ти детей и 14 медработников.

Лабораторно подтверждённых случаев всего – 15 695 (9 218 женщин, 6 477 мужчин), в том числе:

дети — 1 098 (г. Одесса — 394, г. Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 73, Черноморск — 23, Теплодар — 5, Южный — 10, Ананьевский — 9, районы Арцизский — 19, Балтский — 6, Березовский — 32, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 83, Болградский — 81, Великомихайловский — 11, Ивановский — 16, Измаильский — 29, Килийский — 16, Кодымский — 2, Лиманский — 38, Николаевский — 4, Овидиопольский — 62, Окнянский — 2, Подольский — 50, Ренийский — 1, Раздельнянский — 13, Савранский — 2, Саратский — 39, Тарутинский — 24, Татарбунарский — 12)

— 1 098 (г. Одесса — 394, г. Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 73, Черноморск — 23, Теплодар — 5, Южный — 10, Ананьевский — 9, районы Арцизский — 19, Балтский — 6, Березовский — 32, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 83, Болградский — 81, Великомихайловский — 11, Ивановский — 16, Измаильский — 29, Килийский — 16, Кодымский — 2, Лиманский — 38, Николаевский — 4, Овидиопольский — 62, Окнянский — 2, Подольский — 50, Ренийский — 1, Раздельнянский — 13, Савранский — 2, Саратский — 39, Тарутинский — 24, Татарбунарский — 12) медработники — 964 (Одесса — 350, Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 49, Черноморск — 12, Теплодар — 1, Южный — 3, районы Ананьевский — 18, Арцизский — 26, Балтский — 26, Березовский — 19, Белгород-Днестровский — 13, Беляевский — 40, Болградский — 66, Великомихайловский — 4, Захаровский — 1, Ивановский — 11, Измаильский — 16, Килийский — 26, Кодымский — 3, Лиманский — 31, Любашевский — 4, Николаевский — 1, Овидиопольский — 28, Окнянский — 2, Подольский — 99, Ренийский — 2, Раздельнянский — 6, Савранский — 6, Саратский — 21, Тарутинский — 15, Татарбунарский — 36, Ширяевский — 2).

Летальность на сегодняшний день составила по региону 239 человек: Одесса — 106 (+1 за сутки), Белгород-Днестровский — 9, Измаил — 18, Черноморск — 9, Южный — 1, районы Ананьевский — 3, Арцизский — 1, Балтский — 2, Березовский — 3, Белгород-Днестровский — 8, Беляевский — 13, Болградский — 12, Ивановский — 2, Измаильский — 9, Кодымский — 1, Лиманский — 6, Подольский — 11, Николаевский — 1, Овидиопольский — 7, Ренийский — 2, Раздельнянский — 4, Саратский — 6, Тарутинский — 4, Ширяевский — 1.

Выздоровевших всего 5 674 пациента: Одесса — 2 940, Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 241, Черноморск — 20, Теплодар — 9, Южный — 110, районы Ананьевский — 58, Арцизский — 32, Балтский — 164, Березовский — 37, Белгород-Днестровский — 32, Беляевский — 278, Болградский — 674, Великомихайловский — 18, Захаровский — 3, Ивановский — 46, Измаильский — 125, Килийский — 32, Кодымский — 6, Лиманский — 251, Подольский — 334, Окнянский — 6, Любашевский — 4, Николаевский — 15, Овидиопольский — 105, Раздельнянский — 29, Савранский — 14, Саратский — 27, Тарутинский — 17, Татарбунарский — 17, Ширяевский — 4.

Лабораторно подтверждены больные на таких административных территориях на 8 октября:

Одесса — 6 751 (дети — 394, медработники — 350)

— 6 751 (дети — 394, медработники — 350) г.Белгород-Днестровский — 308 (дети — 27, медработники — 27);

Измаил — 913 (дети — 73, медработники — 49);

— 913 (дети — 73, медработники — 49); Черноморск — 402 (дети — 23, медработники — 12);

Теплодар — 51 (дети — 5, медработники — 1);

Южный — 149 (дети — 10, медработники — 3);

Ананьевский — 122 (дети — 9, медработники — 18);

Арцизский — 275 (дети — 19, медработники — 26);

Балтский — 217 (дети — 6, медработники — 26);

Березовский -307 (дети — 32, медработники — 19);

Б.-Днестровский район — 248 (дети — 15, медработники -13)

Беляевский — 833 (дети — 83, медработники — 40)

Болградский район — 1 104 (дети — 81, медработники — 66)

— 1 104 (дети — 81, медработники — 66) В.Михайловский — 65 (дети — 11, медработники — 4);

Захаровский — 25 (медработники — 1);

Ивановский — 189 (дети — 16, медработники — 11);

Измаильский — 416 (дети — 29, медработники -16)

Килийский — 144 (дети — 16, медработники — 26);

Кодымский — 77 (дети — 2, медработники — 3);

Лиманский — 440 (дети — 38, медработники — 31);

Любашевский — 61 (медработники — 4);

Николаевский — 53 (дети — 4, медработники — 1);

Овидиопольский — 726 (дети — 62, медработники — 28);

Окнянский — 31 (дети — 2, медработники — 2);

Подольский — 696 (дети — 50, медработники — 99);

Ренийский — 38 (дети — 1, медработники — 2);

Раздельнянский — 143 (дети — 13, медработники — 6);

Савранский — 56 (дети — 2, медработники — 6);

Саратский — 299 (дети — 39, медработники — 21);

Тарутинский — 287 (дети — 24, медработники — 15);

Татарбунарский — 228 (дети — 12, медработники — 36)

Ширяевский — 41 (медработники — 2).

В Одесском лабораторном центре за истекшие сутки было сделано 708 тестов, но 1 133 пробы ещё в очереди на исследование. Количество проведённых ИФА-тестов – 70 988 (за сутки 1 399).

Как сообщала Одесса News, в Украине по состоянию на 8 октября лабораторно подтверждено за сутки 5 397 случаев коронавируса, 93 летальных.

Фото: Одесса News\Александр Александров