ВОЗ предупредил о новой фазе COVID-19, но Лукашенко не собирается вводить карантин

Всемирная организация здоровья (ВОЗ) предупредила о новой опасной фазе распространения коронавируса, однако Президент Беларуси Александр Лукашенко не собирается вводить карантин на территории своей страны.

Как заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, по сообщению DW, мир вступил в новую опасную фазу распространения коронавирусной болезни COVID-19 на фоне стремлений стран восстанавливать экономическую и социальную деятельность и ослаблять ограничительные меры.

«Но вирус всё ещё быстро распространяется. Он, как и раньше, приводит к смерти, и большинство людей уязвимы», — добавил он.

Гендиректор ВОЗ призвал «все страны и всех людей проявлять чрезвычайную бдительность. Продолжать соблюдать дистанцию, оставаться дома, если вы себя плохо чувствуете, а также продолжать носить маски, когда это нужно, и мыть руки».

Белорусский же президент Александр Лукашенко заявил, что его страна перестала бы существовать как государство в случае введения карантина.

«Я видел много месяцев назад, что от нас хотят. Дело в том, что у нас бы страны уже к этому времени не было. Нам бы принесли доллар или российский рубль», — заявил Лукашенко, общаясь с участниками памятного мероприятия в деревне Борки Кировского района, пишет Белта.

По его мнению, определённые силы хотят, чтобы Беларусь с введением карантина перестала «дышать».

«Но мы работаем сегодня, хоть как-то дышим. А хотели, чтобы мы не дышали. Я знаю, чего они хотели. Не получилось. Со временем вы лучше поймёте, что это правда», — добавил Лукашенко.

По данным ресурса Worldometers, в Беларуси зафиксировали на утро 21 июня 57 936 случаев заболевания коронавирусом. За весь период распространения эпидемии на территории страны умерли 343 пациента.

Как сообщала Одесса News, Беларусь не вводила ограничений в попытке сдержать распространение коронавируса. В стране работали учебные заведения, магазины, не отменяли массовые мероприятия, в частности, парад на 9 мая.

С начала вспышки болезни в мире подтвердили 8 921 385 случаев заражения COVID-19, 466 848 человек умерли. Наибольшее количество умерших в США (121 980), Бразилии (50 058), Великобритании (42 589), Италии (34 610) и Испании (28 322).