Как в Беларуси будут праздновать День Победы

Стала известна программа праздничных мероприятий 9 Мая в Минске.

Её опубликовала столичная мэрия в своём официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Торжества стартуют в 11.00 у стелы «Минск- город-герой» военным парадом. Главная его особенность в этом году — показ только новых и модернизированных образцов военной техники. Планируется участие более 3 тысяч военнослужащих и 185 единиц техники. Над столицей пролетят 42 воздушных судна.

Отмечается, что в полдень популярные произведения советских и белорусских композиторов о Великой Отечественной войне зазвучат в столичных парках Челюскинцев, Максима Горького, Уго Чавеса, Павлова, а также на площадке у «Чижовка-арены».

Гостям музея истории Великой Отечественной войны представится уникальная возможность прикоснуться к Знамени Победы, которое 75 лет назад уже побывало в Минске. Музей будет работать до 20.00, по льготному режиму посещения.

В 13.00 начнутся торжественные церемонии возложения цветов к монументу Победы. Почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны придут официальные делегации государственных органов, трудовых коллективов столичных предприятий, представителей общественных и профсоюзных организаций, администраций районов, духовенство, депутаты, молодёжь.

Вечерняя программа начнётся в 21.30. В это время на площади Победы пройдёт праздничный концерт «Во славу общей Победы». На сцене выступят известные белорусские коллективы «Песняры», «Купалинка», «Спадчына», солисты Большого театра, звёзды белорусской эстрады и молодые таланты.

Как сообщала Одесса News, Беларусь не отменит парад 9 мая из-за коронавируса.