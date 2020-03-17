В Южном разгрузили второй танкер с нефтью для Беларуси

АО «Укртранснафта» 16 марта начало разгрузку на нефтяном терминале «Южный» второго танкера с 80 тысячами тонн нефти, поступившей для Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба АО «Укртнаснафта» в Facebook.

«16 марта 2020 года АО «Укртранснафта» начало разгрузку на Морском нефтяном терминале «Южный» второго танкера с нефтью сорта Urals объёмом 80 тыс. тонн в рамках договора между АО «Укртранснафта» и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней компанией ЗАО «Белорусская нефтяная компания», о предоставлении услуг по транспортировке нефти в Республику Беларусь», — говорится в сообщении.



В Укртранснафте отметили, что дальше нефть по нефтепроводу «Одесса-Броды» и одной из двух ветвей магистрального нефтепровода «Дружба» будет транспортирована в Мозырский НПЗ.

Как сообщала Одесса News, с 1 января 2020 года РФ прекратила поставку нефти в Беларусь из-за разногласий по цене на сырьё. Тогда правительство и нефтеперерабатывающие заводы Беларуси начали поиски альтернативных маршрутов поставок, в том числе из Украины, Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.



14 марта в порту «Южный» разгружен первый танкер с нефтью для Беларуси.

Фото: Facebook