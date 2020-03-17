В Одессе водители транспорта и пассажиры игнорируют ограничения

Большинство водителей маршруток и пассажиров игнорируют введённые Одесским горсоветом ограничения на перевозки с 17 марта, касающиеся не более 10 пассажиров, которые должны быть в масках.

Также не соблюдают требования по перевозке не более 20 пассажиров в вагонах трамваев и в троллейбусах водители горэлектротранспорта.

Как сообщает Укринформ, абсолютное большинство пассажиров также игнорируют введённые мэрией ограничения по применению медицинских масок. Сами водители — без масок. Однако, в большинстве аптек нет в продаже ни медицинских масок, ни антисептиков.

Аптеки коммунального предприятия «Одесфарм» — одни из немногих в Одессе, где ещё есть медицинские маски. Как передаёт «Думская», за дефицитным товаром выстраиваются огромные очереди.



Так, на Жуковского, 30, в душном коридоре бывшей поликлиники, ждут возможности купить маску более 50 человек. В помещение самой аптеки пускают максимум двух клиентов одновременно. Одна маска стоит 24,5 гривни (до эпидемии — до 1 грн). В аптеке КП «Одесфарм» на Атамана Чепиги, 54 маски продают по 60 грн.



По словам сотрудников «Одесфарм», никакого лимита по продаже в одни руки нет: запасы очень большие и хватит всем.



Отмечается, что хирургические маски, согласно разъяснениям ВОЗ, практически не защищают от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Они нужны уже больным людям, чтоб не разносить заразу.



Как сообщала Одесса News, городские власти Одессы ввели с 17 марта ограничения в работе общественного транспорта. Водителям маршрутных такси предписано не допускать перевозку более 10 пассажиров, а в трамваях, троллейбусах, автобусах, работающих на городских маршрутах, — не более 20 пассажиров. Причём пассажиры должны быть в медицинских масках.

Фото: Думская