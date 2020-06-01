В воскресенье в Украине умерли от коронавируса 10 человек

Состоянием на утро 1 июня в Украине подтверждено 24 012 случаев COVID-19, 9 690 человек выздоровели, 718 умерли (+10 за сутки). За последние сутки лабораторно подтверждено 340 случаев.
Как сообщает на своей странице в Facebook Центр общественного здоровья Минздрава Украины, всего в Украине 363 187 образцов исследовано методом ПЦР (полимеразная цепная реакция) и 10 944 образца — методом ИФА (имунно-ферментный анализ).
В целом, насчитывается 17 25 детей и 4 621 медик. На амбулаторном лечении 16 650 пациентов, из них 1 443 детей и 3 757 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7 362 человека, из них 282 ребёнка и 864 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 283 человека, в том числе один ребёнок и 26 медиков.
Из числа выздоровевших 2 354 медработника и 663 ребёнка. 36 медиков умерли от осложнений COVID-19.
В разрезе регионов общая картина заболевших и выздоровевших выглядит так:
- Винницкая обл. — 1005 (587 выздоровели)
- Волынская обл. — 932 (259 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 942 (265 выздоровели)
- Донецкая обл. — 163 (89 выздоровели)
- Житомирская обл. — 742 (416 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 1206 (405 выздоровели)
- Запорожская обл. — 447 (252 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 1420 (818 выздоровели)
- г. Киев — 3043 (654 выздоровели)
- Киевская обл. — 1600 (398 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 514 (400 выздоровели)
- Луганская обл. — 47 (40 выздоровели)
- Львовская обл. — 1700 (420 выздоровели)
- Николаевская обл. — 294 (154 выздоровели)
- Одесская обл. — 896 (225 выздоровели)
- Полтавская обл. — 270 (249 выздоровели)
- Ровенская обл. — 1770 (887 выздоровели)
- Сумская обл. — 170 (141 выздоровел)
- Тернопольская обл. — 1176 (912 выздоровели)
- Харьковская обл. — 1083 (408 выздоровели)
- Херсонская обл. — 178 (161 выздоровел)
- Хмельницкая обл. — 454 (234 выздоровели)
- Черкасская обл. — 406 (308 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 3377 (945 выздоровели)
- Черниговская обл. — 177 (63 выздоровели).
Таким образом, в первой пятёрке регионов Украины с наибольшим количеством больных коронавирусной инфекцией продолжают оставаться Черновицкая область, г.Киев, Ровенская, Львовская и Киевская области.
Как сообщала Одесса News, с 1 июня Одесская область перешла к новому этапу смягчения карантина. Открыты детские сады, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны, восстановлено межобластное транспортное сообщение, а также железнодорожные пассажирские перевозки, а с 15 июня возобновится авиационное сообщение.