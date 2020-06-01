В воскресенье в Украине умерли от коронавируса 10 человек

Состоянием на утро 1 июня в Украине подтверждено 24 012 случаев COVID-19, 9 690 человек выздоровели, 718 умерли (+10 за сутки). За последние сутки лабораторно подтверждено 340 случаев.

Как сообщает на своей странице в Facebook Центр общественного здоровья Минздрава Украины, всего в Украине 363 187 образцов исследовано методом ПЦР (полимеразная цепная реакция) и 10 944 образца — методом ИФА (имунно-ферментный анализ).

В целом, насчитывается 17 25 детей и 4 621 медик. На амбулаторном лечении 16 650 пациентов, из них 1 443 детей и 3 757 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7 362 человека, из них 282 ребёнка и 864 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 283 человека, в том числе один ребёнок и 26 медиков.

Из числа выздоровевших 2 354 медработника и 663 ребёнка. 36 медиков умерли от осложнений COVID-19.

В разрезе регионов общая картина заболевших и выздоровевших выглядит так:

Винницкая обл. — 1005 (587 выздоровели)

Волынская обл. — 932 (259 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 942 (265 выздоровели)

Донецкая обл. — 163 (89 выздоровели)

Житомирская обл. — 742 (416 выздоровели)

Закарпатская обл. — 1206 (405 выздоровели)

Запорожская обл. — 447 (252 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 1420 (818 выздоровели)

г. Киев — 3043 (654 выздоровели)

(654 выздоровели) Киевская обл. — 1600 (398 выздоровели)

Кировоградская обл. — 514 (400 выздоровели)

Луганская обл. — 47 (40 выздоровели)

Львовская обл. — 1700 (420 выздоровели)

Николаевская обл. — 294 (154 выздоровели)

Одесская обл. — 896 (225 выздоровели)

Полтавская обл. — 270 (249 выздоровели)

Ровенская обл. — 1770 (887 выздоровели)

(887 выздоровели) Сумская обл. — 170 (141 выздоровел)

Тернопольская обл. — 1176 (912 выздоровели)

Харьковская обл. — 1083 (408 выздоровели)

Херсонская обл. — 178 (161 выздоровел)

Хмельницкая обл. — 454 (234 выздоровели)

Черкасская обл. — 406 (308 выздоровели)

Черновицкая обл. — 3377 (945 выздоровели)

(945 выздоровели) Черниговская обл. — 177 (63 выздоровели).

Таким образом, в первой пятёрке регионов Украины с наибольшим количеством больных коронавирусной инфекцией продолжают оставаться Черновицкая область, г.Киев, Ровенская, Львовская и Киевская области.

Как сообщала Одесса News, с 1 июня Одесская область перешла к новому этапу смягчения карантина. Открыты детские сады, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны, восстановлено межобластное транспортное сообщение, а также железнодорожные пассажирские перевозки, а с 15 июня возобновится авиационное сообщение.