Коронавирус в Одессе не исчезает: больных за сутки стало больше

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 16 мая в Одесской области лабораторно подтверждены 734 случая COVID-19. Из них 149 человек — жители Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 22 новых случая заболевания, из них 11 — у одесситов и 11 — у жителей районов области.

По данным на утро 16 мая, на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 34 пациента с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 32 — жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 24 человека с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, при этом не нуждаются в проведении искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет.

Также 28 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном состоянии. Трое детей находятся в удовлетворительном состоянии дома на амбулаторном лечении, возраст детей — 1 год 4 месяца, 13 и 17 лет. В инфекционную больницу госпитализированы мальчики в возрасте 11 месяцев и 15 лет.

Все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 пребывают под медицинским наблюдением, в том числе находящиеся на самоизоляции дома. Обеспечиваются выявление, обследование и контроль состояния здоровья контактных лиц.

За последние сутки зарегистрирован один летальный случай у жительницы Одессы возрастом 70 лет с COVID-19 в областной клинической больнице. Ранее были зарегистрированы два летальных случая у одесситов с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19 — 22 апреля и 6 мая.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 27 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 119 одесситов.

Как сообщала Одесса News, за последние сутки в Украине от коронавируса умер 21 человек. Всего умерших от COVID-19 — 497.

Фото Ларисы Кавериной