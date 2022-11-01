Жизнь продолжается: в Одессе на прошлой неделе родились 140 малышей

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 140 малышей, что на 12 детей больше, чем на предыдущей неделе.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, за неделю население Одессы пополнила одна пара близнецов.

Отмечается, что количественное преимущество на минувшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 80. Также за неделю увидели свет 60 маленьких одесситок.

«Наибольшее число родов за неделю приняли медики городского роддома №7 – здесь на свет появились 33 малыша», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, все городские родильные дома Одессы продолжают работать и в полном объёме оказывать медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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