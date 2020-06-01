Трамп заявил о новом оружии в США, в возможности которого он сам не может поверить

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре в стране появится «величайшее вооружение» в мировой истории.

Об этом он сказал, выступая перед журналистами на космодроме на мысе Канаверал после запуска к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon, пишет Укринформ.



«Мы скоро приземлимся на Марсе, и вскоре у нас будет самое большое вооружение, когда-либо существовавшее в истории. Я уже видел разработки, и даже я не могу в это поверить», — сказал он.

Как отмечает издание, слова Трампа могут быть ссылкой на разработку гиперзвукового оружия.

Ранее СМИ сообщали о заявлении Трамп, в котором он признался, что Соединённые Штаты активно разрабатывают супер-ракету, которая станет самой быстрой в мире. Она, по словам американского лидера, будет достигать в 17 раз большей скорости, чем существующие ракеты.

Как информировала Одесса News, в США подтвердили информацию о базировании американских военных биолабораторий на территории Украины.