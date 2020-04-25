В США подтвердили существование в Украине военных биолабораторий

В США подтвердили информацию о базировании американских военных биолабораторий на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба посольства.

«Здесь, в Украине, Программа по снижению биологической угрозы Министерства обороны США работает с правительством Украины над консолидацией и обезвреживанием патогенных микроорганизмов и токсинов, вызывающих обеспокоенность, на украинских государственных объектах, в то же время позволяя проводить мирные исследования и разработку вакцин», — говорится в сообщении посольства.

Ранее представитель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук обратился к правительству Украины с требованием предоставить информацию, касающуюся работы в Украине 15 военных биолабораторий США., которые, по его мнению, осуществляют незаконную деятельность, угрожающую жизни и здоровью украинских граждан.

Также он отметил, что в Украине функционирует «Научно-технический центр в Украине» – международная организация, финансируемая властями США, работники которой имеют дипломатический иммунитет. «Данный центр занимается финансированием проектов по созданию оружия массового поражения», — заявил Медведчук.

Кстати, «Научно-технический центр в Украине» (УНТЦ), межправительственная организация, был создан международным соглашением в октябре 1993 года. В настоящее время сторонами УНТЦ являются Азербайджан, Европейский союз, Грузия, Молдова, Украина, США и Узбекистан.

«Я, как председатель Политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь», вместе с народным депутатом от нашей политической силы Ренатом Кузьминым обратился с депутатским обращением на имя президента Украины В.Зеленского, премьер-министра Д.Шмыгаля, министра здравоохранения М. Степанова и главы СБУ И.Баканова с требованием предоставить информацию, касающуюся работы в Украине 15 военных биолабораторий США, которые осуществляют незаконную деятельность, угрожающую жизни и здоровью украинских граждан, о чём открыто пишут европейские средства массовой информации.

Мы требуем от власти предать гласности факты противоправного «сотрудничества» Украины и США в сфере функционирования американских биолабораторий в нашей стране – «сотрудничества», которое началось ещё во время президента Ющенко, продолжалось при президенте Порошенко и осуществляется при нынешней власти.

Появление американских биолабораторий в Украине и финансирование проектов НТЦУ совпало с несколькими вспышками серьёзных инфекционных заболеваний в стране. В частности, в 2009 году в Тернополе возник очаг вируса, который вызвал геморрагическую пневмонию. Её жертвами стали 450 украинцев. В 2011 году в Украине произошла вспышка холеры – тогда госпитализировали 33 человека. А три года спустя холеру обнаружили уже у 800 человек. Ещё годом позже только в Николаеве зафиксировали более 100 случаев холеры.

В январе 2016 года в Харькове по меньшей мере 20 военнослужащих погибли от похожего на грипп вируса. Ещё более 200 человек были госпитализированы. Два месяца спустя в Украине было зафиксировано 364 погибших. Причина – свиной грипп A (H1N1) pdm09, то есть тот же штамм, который привёл к мировой пандемии в 2009 году.

В 2017-м в Николаеве была вспышка гепатита А. Летом того же года такая же вспышка зафиксирована в Запорожье и Одессе, а осенью – в Харькове.

Учитывая рост заболеваемости населения серьёзными инфекционными болезнями, есть все основания полагать, что тайная и непрозрачная деятельность опасных иностранных биологических объектов на территории Украины имеет своей задачей скрытое тестирование действия вирусов и бактерий на гражданах Украины.

Инициированные в 2010–2012 годах проверки по вопросам соблюдения норм безопасности биологическими лабораториями выявили ряд грубых нарушений, которые могли привести к утечке штаммов опасных инфекций. По итогам проверок в 2013 году было принято решение о прекращении сотрудничества Украины и США в сфере биологических экспериментов. Однако с приходом к власти Порошенко эта программа была возобновлена. Более того, власть ликвидировала санитарные нормы и правила, устанавливающие стандарты обеспечения биологической безопасности, чем поставила под удар жизнь и здоровье миллионов украинцев.