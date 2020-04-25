Судя по статистике, коронавирус в мире надолго

На 8.00 утра 25 апреля в мире официально подтверждено 2 831 875 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

За прошедшие сутки количество заболевших во всём мире увеличилось на 106 388, что больше предыдущего дня на 18 812 человек (почти в 2 раза).

Количество умерших составляет 197 306 (за сутки 6 249 человек).

Наибольшее количество умерших, по-прежнему, в США — 52 193 (+1950), в Италии — 25 969 (+420), в Испании 22 524 (+367) человек. 22 245 тысячи умерших во Франции и 19 506 в Великобритании.

В первой пятёрке стран по количеству заболевших — США, Испания, Италия, Франция и Германия. Украина в этом списке занимает 38-е место (вчера — 41-е), обогнав Чехию и Сербию.

В Чехии при 7273 больных и 214 умерших (в Украине 7647 -193) ослабили карантин – разрешили гражданам свободно перемещаться по стране и выезжать за её пределы, о чём сообщает Prague morning.

«Чешское правительство отменит ограничения на свободное передвижение с пятницы, 24 апреля, и разрешит группам до 10 человек встречаться публично. До сих пор публичные собрания ограничивались двумя людьми», — заявил министр здравоохранения Адам Войтех.

При возвращении в страну нужно будет пройти тестирование на коронавирус и предоставить подтверждение отрицательного результата или же отправиться на двухнедельный домашний карантин.

Власти соседней Молдовы с понедельника начинают снимать карантинные меры ограничения — открываются торговые точки. Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на премьер-министра страны Иона Кику.

«С 27 апреля возобновят работу все точки розничной торговли, независимо от категории, за исключением рынков и торговых центров. Если это специализированный, отдельный магазин, торговля разрешена, но при условии строгого соблюдения санитарных норм», — заявил чиновник.

Также в Молдове с 27 апреля разрешили гулять в парках.

Правительство Португалии надеется, что страна сможет открыться для иностранных туристов летом этого года, однако, с соблюдением ряда мер безопасности из-за коронавируса. Об этом сообщает Politico.

«В краткосрочной перспективе у нас будут действовать определённые ограничения. Будут ограничения на количество посетителей в ресторанах. Возможно, гостиницы будут принимать меньшее количество посетителей и будут тщательнее проводить дезинфекцию. Но деятельность должна восстанавливаться, поэтому мы сотрудничаем с гостинично-ресторанным бизнесом, чтобы разработать лучшие меры безопасности», — заявляют португальские чиновники.

ЮАР с 1 мая намерено постепенно ослаблять карантинные меры, о чём заявил президент республики Сирил Рамафоса. «Пятинедельная блокировка Южной Африки на фоне коронавируса будет постепенно ослабляться», — говорится в сообщении. Правительство намерено найти баланс между защитой людей и предоставлением им возможности «зарабатывать на жизнь».

«Хотя общенациональная блокировка, вероятно, является наиболее эффективным средством сдерживания распространения вируса, её нельзя поддерживать бесконечно», — сказал Рамафоса.

Зато в Малайзии в течение месяца Рамадана жителям запретили религиозные обряды в мечетях, рекомендуя оставаться дома на фоне пандемии, сообщает CNN. Введённые в стране карантинные мероприятия также запрещают проводить пятничные молитвы в мечетях. Гражданам Малайзии также запрещено выезжать за границу, проводить любые массовые собрания. Количество летальных случаев в стране составляет 95.

Как сообщала Одесса News, хорватское правительство анонсировало начало постепенного выхода государства из карантина с 27 апреля.