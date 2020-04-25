Во всей Украине более 8 тысяч заболевших коронавирусом

Всего по Украине подтверждено 8 125 случаев COVID-19 состоянием на 9.30 25 апреля.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

Всего в Украине исследовано 83 577 образцов методом ПЦР.

В течение 24 апреля получено 478 сообщений о новых подтверждённых случаях.

В общем итоге, картина случаев заболеваемости в разрезе регионов на 25 апреля такова:

Винницкая обл. — 377 случаев (56 выздоровели)

Волынская обл. — 212 случаев (40 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 240 случаев (13 выздоровели)

Донецкая обл. — 27 случаев (10 выздоровели)

Житомирская обл. — 337 случаев (10 выздоровели)

Закарпатская обл. — 286 случаев (30 выздоровели)

Запорожская обл. — 171 случай (37 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 700 случаев (66 выздоровели)

(66 выздоровели) г. Киев — 1159 случаев (60 выздоровели)

(60 выздоровели) Киевская обл. — 519 случаев (47 выздоровели)

Кировоградская обл. — 306 случаев (53 выздоровели)

Львовская обл. — 317 случаев (41 выздоровел)

Луганская обл. — 28 случаев (3 выздоровели)

Николаевская обл. — 103 случая;

Одесская обл. — 183 случая (8 выздоровели)

Полтавская обл. — 169 случаев (14 выздоровели)

Ровенская обл. — 483 случая (41 выздоровел)

Сумская обл. — 94 случая (47 выздоровели)

Тернопольская обл. — 565 случаев (55 выздоровели)

Харьковская обл. — 125 случаев (15 выздоровели)

Херсонская обл. — 79 случаев (15 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 66 случаев (12 выздоровели)

Черкасская обл. — 249 случаев (54 выздоровели)

Черновицкая обл. — 1308 случаев (52 выздоровели)

(52 выздоровели) Черниговская обл. — 22 случая (3 выздоровели).

Отмечается, что на амбулаторном лечении находятся 5 498 пациентов, из них 433 ребёнка и 1 301 медработник. Всего госпитализированы 2 627 человек, из них 112 детей и 273 медика. На аппарате искусственной вентиляции лёгких находится 104 человека, в том числе один ребёнок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 201 человек, из них 105 мужчин и 96 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем, 782 человека уже выздоровели, из них 145 медиков, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Динамика увеличения инфицированных коронавирусом в Украине в период с 18 по 24 апреля выглядит таким образом:

Как сообщала Одесса News, Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов.