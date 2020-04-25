Во всей Украине более 8 тысяч заболевших коронавирусом

Всего по Украине подтверждено 8 125 случаев COVID-19 состоянием на 9.30 25 апреля.
Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины на своей странице в Facebook.
Всего в Украине исследовано 83 577 образцов методом ПЦР.
В течение 24 апреля получено 478 сообщений о новых подтверждённых случаях.
В общем итоге, картина случаев заболеваемости в разрезе регионов на 25 апреля такова:
- Винницкая обл. — 377 случаев (56 выздоровели)
- Волынская обл. — 212 случаев (40 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 240 случаев (13 выздоровели)
- Донецкая обл. — 27 случаев (10 выздоровели)
- Житомирская обл. — 337 случаев (10 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 286 случаев (30 выздоровели)
- Запорожская обл. — 171 случай (37 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 700 случаев (66 выздоровели)
- г. Киев — 1159 случаев (60 выздоровели)
- Киевская обл. — 519 случаев (47 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 306 случаев (53 выздоровели)
- Львовская обл. — 317 случаев (41 выздоровел)
- Луганская обл. — 28 случаев (3 выздоровели)
- Николаевская обл. — 103 случая;
- Одесская обл. — 183 случая (8 выздоровели)
- Полтавская обл. — 169 случаев (14 выздоровели)
- Ровенская обл. — 483 случая (41 выздоровел)
- Сумская обл. — 94 случая (47 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 565 случаев (55 выздоровели)
- Харьковская обл. — 125 случаев (15 выздоровели)
- Херсонская обл. — 79 случаев (15 выздоровели)
- Хмельницкая обл. — 66 случаев (12 выздоровели)
- Черкасская обл. — 249 случаев (54 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 1308 случаев (52 выздоровели)
- Черниговская обл. — 22 случая (3 выздоровели).
Отмечается, что на амбулаторном лечении находятся 5 498 пациентов, из них 433 ребёнка и 1 301 медработник. Всего госпитализированы 2 627 человек, из них 112 детей и 273 медика. На аппарате искусственной вентиляции лёгких находится 104 человека, в том числе один ребёнок.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 201 человек, из них 105 мужчин и 96 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем, 782 человека уже выздоровели, из них 145 медиков, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Динамика увеличения инфицированных коронавирусом в Украине в период с 18 по 24 апреля выглядит таким образом:
Как сообщала Одесса News, Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов.