Труханов лично доложил Зеленскому о ситуации с COVID в Одессе

29 октября Одесский городской голова Геннадий Труханов на заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, проходившем в Одессе, рассказал Президенту Украины, министрам Кабинета Министров о работе, проводимой городом с начала пандемии, состоянии заболеваемости COVID-19 и темпах вакцинации.

По сообщению официального сайта города, докладывая о ситуации с COVID-19 в Одессе, Труханов рассказал об отремонтированных и открытых фактически новых отделениях в опорных больницах, что позволило увеличить количество койко-мест с прямым кислородом от 200 в начале эпидемии до 930 в настоящее время, доложил о наличии в семи местных опорных больницах 1148 койко-мест для размещения больных COVID-19.

Мэр отметил, что каждое ковидное отделение – это практически реанимационное отделение. А к ним совсем другие требования, в том числе по бесперебойным поставкам кислорода и устойчивому энергоснабжению. Поэтому во всех этих больницах установлены альтернативные источники электроэнергии.

Для обеспечения отделений кислородом в городских опорных стационарах есть в наличии криоцилиндры, всего 30 штук. Кроме того, установлено 5 кислородных станций и ожидается поставка ещё трех. После их запуска город гарантированно будет снабжать себя собственным кислородом в количестве 6-7 тонн в сутки.

Также мэр отметил актуальность и таких вопросов, как необходимость увеличения поставок кислорода и их бесперебойность, наличие лекарств и материальное обеспечение медиков в соответствии с ковид-пакетом.

Он акцентировал, что город может увеличить количество коек для больных, но это не будет иметь эффекта, если не решится вопрос по поставкам кислорода, а также необходимым для лечения коронавирусной болезни медикаментов.

«Сегодня ситуация в Одессе следующая: количество новых случаев превышает 1000 в сутки, болеют в общей сложности 16,5 тыс. одесситов. Все больницы заполнены, до 90% пациентов — в тяжёлом состоянии и нуждаются в высокопотоковой кислородной поддержке. Расходы кислорода выросли, и на данный момент потребность городских больниц составляет до 15 тонн кислорода в сутки. Производители, которые есть у нас в Одесском регионе, могут обеспечить около 10 тонн в сутки, поэтому имеем дефицит», — сообщил Труханов.

Что касается темпов вакцинации в Одессе, то они в последнее время значительно выросли – около 10 тысяч прививок в сутки. Кроме субботы и воскресенья, пункты массовой вакцинации начали работать и по будням.



Как сообщала Одесса News, на одесском конгрессе Владимир Зеленский отметил, что потери от пандемии за сутки уже приближаются к потере военных во время Второй мировой войны. Поэтому и чиновники, и бизнес, и граждане должны принимать меры, чтобы увеличить количество привитых.

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