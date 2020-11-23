В воскресенье в Одессе зафиксировали 302 новых случая заболевания COVID-19

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 23 ноября в Одессе зарегистрировано 16 185 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 302 новых случая заболевания.

По данным на 23 ноября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 245 пациентов с COVID-19, из них 107 человек в состоянии средней тяжести, 138 — в тяжёлом состоянии. Три пациента получают кислородную терапию.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 28 человек с подозрением на COVID-19.

32 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 65 человек — в ГКБ №10, 24 ребенка — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 22 ноября, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 30 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы 19 новых случаев COVID-19 у детей (10 мальчиков и 9 девочек), все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 297 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 9 367 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 6 588 одесситов.

Как сообщала Одесса News, за минувшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 538 человек, в том числе у 28 детей и 12 медработников.