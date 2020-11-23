В 170-тысячном китайском городе появились 2 заразившихся: объявили локдаун

Китай ввёл жёсткие ограничения в городе Маньчжоули в автономном районе Внутренняя Монголия из-за двух заразившихся коронавирусом.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на «Центральное телевидение Китая».

Отмечается, что в этом городе выявили два случая заражения коронавирусом с пневмонией.

Теперь всем жителям сделают тесты на COVID-19. В Маньчжоули запретили проводить массовые мероприятия и собрания. Кроме того, закрыты школы, детсады и предприятия сферы развлечений. Прекращено пассажирское железнодорожное сообщение.

В Маньчжоули проживают более 170 тысяч человек.

По данным Worldometer, на утро 23 ноября в Китае зафиксировано 86 442 случая заболевания коронавирусом, в том числе 4 634 — летальных. Страна находится на 68-месте в списке из 218 государств и территорий по количеству заболевших. Украина — на 17-м.

Всего в мире на 11.00 23 ноября зарегистрировано 59 032 976 заболевших (+496 076 за сутки), 1 394 393 умерших (+7 214) и 40 792 967 избавившихся от болезни (+297 282).

Как сообщала Одесса News, сегодня 44 страны мира не готовы принять украинских туристов по причине ситуации с эпидемией коронавируса.