Как выходят из карантина в других странах

Как и в Украине, во многих странах мира не спешат ввести карантинные ограничения, поскольку предпосылок для этого практически нет.

Об этом свидетельствует статистика, представленная на 8.00 утра 30 апреля Worldometer.

Тем не менее, в некоторых странах, правительства не столько снимают ограничения, сколько их смягчают, но с обязательными оговорками.

Так, Молдова с 15 мая может возобновить регулярные коммерческие рейсы, о чём заявил премьер-министр Ион Кику, сообщает NewsMaker.

По его словам, учитывая нынешнюю ситуацию с заболеваемостью в стране, правительство не будет требовать продлить режим чрезвычайного положения, срок которого завершается 15 мая. «Но это зависит ещё от того, что произойдёт на следующей неделе», — сказал Кику.

Правительство Словении, по сообщению Xinhua, с 29 апреля позволило музеям, галереям и библиотекам возобновить работу, а с 4 мая откроются бары и рестораны, однако они будут обслуживать посетителей только на открытых террасах. Также на следующей недели будет отменён запрет на работу малых предприятий, таких как: ювелирные магазины, фотокопировальные салоны, магазины одежды и ремонта обуви.

Людям старше 65 лет, а также другим уязвимым категориям, вроде беременных женщин и людей с ограниченными физическими возможностями, позволят проводить закупки вне действующих временных рамок с 8 до 10 утра. Пожилым людям также не нужно будет подтверждать свой возраст.

В координации с соседними странами Швейцария изучает варианты постепенного ослабления ограничений на пересечение границы. Достигнут консенсус относительно намерений постепенно отменить ограничения на путешествия. В то же время недопущение распространения коронавируса остаётся приоритетом. Запрет будет отменяться для определённых категорий людей.

Правительство Португалии приняло решение не продлевать чрезвычайное положение, введённое до 2 мая. Как сообщает CNN, чрезвычайное положение в этой стране закончится 2 мая.

Зато правительство Франции на фоне возобновления роста летальных случаев и осложнений, связанных с болезнью, намерено продлить ограничительные меры до 24 июля.

Издание L’Opinion, ссылаясь на источники в правительстве, отметило, что с началом лета «коронавирусный кризис не закончится», поэтому кабинет министров Франции планирует продлить ограничительные меры, введённые 23 марта, на два месяца, начиная с 24 мая.

Во Франции в результате эпидемии коронавируса за последние 24 часа умерли 427 человек, в том числе 295 — в больницах. Всего во Франции умерло 24 087. В отделениях интенсивной терапии находится 4 608 человек. Всего с начала эпидемии коронавируса во Франции зафиксировано 166 420 случаев заражения.

Всего же по состоянию на утро 30 апреля общее число случаев заражения коронавирусом в мире 3 220 580 случаев COVID-19.

За прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 81 795 человек, что больше предыдущего дня на 7874.

Количество умерших составляет 228 239 (за сутки 10 230 — на 3 830 человек больше показателя предыдущего дня).

Наибольшее количество умерших в США — 61 669 (+2 403), в Италии — 27 682 (+323), в Испании — 24 275 (+453), в Великобритании — 26 097 (+4 419).

В первой пятёрке стран по количеству заболевших — США, Испания, Италия, Франция и Великобритания. Украина в этом списке сегодня передвинулась с 37-го места на 36-е.

Как сообщала Одесса News, оба берлинских зоопарка — Zoo и Tierpark Berlin – снова открыли свои двери посетителям 28 апреля после 6 недель карантина.