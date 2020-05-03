У коронавируса в Одесской области выходных нет: за сутки 80 новых больных

За сутки в Одесской области подтверждён коронавирус ещё у 80 человек.

Как сообщает председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый на своей странице в Facebook, по состоянию на 9:30 3 мая всего зафиксировано 409 случаев заболевания.

«Пренебрежительное отношение к карантину и санитарным правилам приводит к неутешительным результатам», — считает глава ООГА.

По его мнению, крупнейшие вспышки зафиксированы там, где население и местные власти легкомысленно относились к карантину и несерьёзно воспринимали угрозу эпидемии:

Подольск — 178 случаев (55 в сутки)

Одесса — 78 случаев (2 в сутки)

Беляевский район — 53 случая (11 в сутки).

Как отмечает Куцый, комиссия по чрезвычайным ситуациям неоднократно обращала внимание местных властей Подольска на необходимость усиления карантина и санитарных мероприятий, чтобы обезопасить людей от угрозы.

«Теперь в городе работают эксперты медицины катастроф для контроля за ситуацией. Медики ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы оказывать помощь всем нуждающимся. Таких последствий можно избежать — надо только строго соблюдать карантин и не спешить с преждевременным снятием ограничений,» — написал руководитель ОГА.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 9.30 3 мая в Украине подтверждено 11 913 случаев COVID-19, из них 502 за последние сутки.

Фото: Пушкинская, РБК-Украина