Во всём мире уже более полумиллиона умерших от COVID-19

От коронавируса нового типа COVID-19 в мире умерли 504 410 человек (+3 017 за сутки).

Об этом сообщает Worldometers.

По состоянию на утро 29 июня, всего в мире были инфицированы 10 243 859 человек (+156 890).

Большинство умерших от болезни зарегистрированы в США, где жертвами COVID-19 стали 128 437 человек (+285).

На втором месте находится Бразилия, где погибли 57 658 (+555), а на третьем месте антирейтинга расположилась Великобритания, где умерли 43 550 человек (+36 за сутки).

Далее идут Италия, Франция, Испания, Мексика, Индия и Иран (10 508). Замыкает десятку антирейтинга Бельгия.

Кстати. Коронавирус нового типа COVID-19 был впервые диагностирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. По одной из версий, коронавирус передался человеку на рынке. Некоторые страны считают, что вирус был искусственно синтезирован в лаборатории в Ухане.

Как сообщала Одесса News, согласно исследованию зарубежных учёных, воздействие полуденного солнечного света может инактивировать коронавирус в течение 11–34 минут летом в большинстве городов США и других городах мира.