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  3. Кому в Одессе 29 июня «вырубят» свет

Кому в Одессе 29 июня «вырубят» свет

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29 июня в связи с проведением запланированных ремонтных работ по модернизации электросети отключение электроэнергии будет произведено некоторым абонентам Одессы.

Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
Бессарабская:  2, 4, 4Б, 6 9:00
29 июня		 17:00
29 июня		 Заплан.
Библиотечная:  1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21 9:00
29 июня		 17:00
29 июня		 Заплан.
Болградская:  2, 4, 6, 8, 10, 14, 18 9:00
29 июня		 17:00
29 июня		 Заплан.
Бородинская улица:  1, 3, 5 9:00
29 июня		 17:00
29 июня		 Заплан.
Бочарова Генерала:  15, 19 9:00
29 июня		 17:00
29 июня		 Заплан.
Бригадная:  54а, 57, 57А, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 71, 73, 73а, 75, 77, 77-А, 79, 81, 83, 83а, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 97а, 99, 101 9:00
29 июня		 13:00
29 июня		 Заплан.
Гаркавого Академика улица:  29, 31, 33, 35, 37, 37а, 43 9:00
29 июня		 17:00
29 июня		 Заплан.
Горизонтальная:  49, 49А, 50 9:00
29 июня		 19:00
29 июня		 Заплан.
Дальницкое шоссе:  19 9:00
29 июня		 17:00
29 июня		 Заплан.
Давида Ойстраха (Затонского):  18 9:00
29 июня		 17:00
29 июня		 Заплан.
Доватора Генерала улица:  1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11А, 13 9:00
29 июня		 17:00
29 июня		 Заплан.
Житомирская:  170, 184б, 186а, 202 9:00
29 июня		 17:00
29 июня		 Заплан.
Заболотного Академика:  40, 42 9:00
29 июня		 17:00
29 июня		 Заплан.
Ивана Франко:  45а, 47, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/5в, 47/6, 47/7, 47д.3, 55 9:00
29 июня		 13:00
29 июня		 Заплан.
Ковалевского спуск:  1, 1А, 1В, 8, 10 9:00
29 июня		 20:00
29 июня		 Заплан.
Крайняя:  3, 4, 4/2, 5, 5/7, 5-А, 5А, 5-Б, 5-В, 6, 7, 7б, 8/4, 9, 10, 12, 12А, 14, 14-А, 16, 18, 18А, 20, 22, 26, 28, 28А, 30, 30А 9:00
29 июня		 17:00
29 июня		 Заплан.
Матросский спуск:  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 9:00
29 июня		 20:00
29 июня		 Заплан.
Магистральная улица:  41, 41А, 43, 45Б, 47В, 49А, 51, 53а, 55А, 57, 59, 59А, 59Г, 60, 62, 62А, 64, 66, 68, 68д, 70, 72, 72А, 74, 74А, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105 9:00
29 июня		 19:00
29 июня		 Заплан.
Неделина:  58, 58/2, 60, 62, 80, 81, 81а, 82, 83, 83а, 83Б, 84, 85, 85а, 85А, 86, 86а, 87, 87а, 88, 89, 89а, 89б, 89в, 89г, 90, 90/1, 90а, 93, 93/2, 93а, 93б, 93в, 93Г, 93д, 93д/2, 93е, 93ж, 93г1, 95, 95а, 95б, 95в, 95г, 95д, 97, 97а, 99, 99а, 101, 101а, 103, 105, 107, 107а, 107б, 107Б, 109, 111 9:00
29 июня		 13:00
29 июня		 Заплан.
Панаса Мирного улица:  1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34 9:00
29 июня		 17:00
29 июня		 Заплан.
Патриотическая улица:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 14, 14а, 15, 20, 21, 21Б, 22, 22А, 23, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 34, 36 9:00
29 июня		 17:00
29 июня		 Заплан.
Петра Лещенко улица:  1, 1-А, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-А, 14, 15 9:00
29 июня		 17:00
29 июня		 Заплан.
Пишоновская:  12/1 9:00
29 июня		 20:00
29 июня		 Заплан.
Приморская:  29, 31, 31А1, 32, 32а, 33, 34, 35, 39, 39А, 43, 45/1, 326 7:00
29 июня		 18:00
29 июня		 Заплан.
Преображенская:  1, 5, 7 7:00
29 июня		 18:00
29 июня		 Заплан.
Проточный переулок:  1, 1/1, 3, 5, 8 9:00
29 июня		 19:00
29 июня		 Заплан.
Проектируемый 4-й переулок:  5, 5а, 7, 7а 9:00
29 июня		 13:00
29 июня		 Заплан.
Проектируемый 5-й переулок:  4, 6, 8 9:00
29 июня		 13:00
29 июня		 Заплан.
Проектируемый 3-й переулок:  6-В, 6-В/1 9:00
29 июня		 13:00
29 июня		 Заплан.
Северная:  2, 4 9:00
29 июня		 17:00
29 июня		 Заплан.
Семена Палия (Днепропетровская дорога):  98 9:00
29 июня		 17:00
29 июня		 Заплан.
Софиевская:  16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 32 7:00
29 июня		 18:00
29 июня		 Заплан.
Творческая:  1, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 23а, 24, 25, 27 9:00
29 июня		 17:00
29 июня		 Заплан.
Тираспольская:  25 9:00
29 июня		 17:00
29 июня		 Заплан.
Тираспольское шоссе:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17 9:00
29 июня		 17:00
29 июня		 Заплан.
Улитина улица:  19, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25б 9:00
29 июня		 17:00
29 июня		 Заплан.
Уманская улица:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 23, 24, 24а, 25, 25А, 25Б, 25В, 26, 27, 28, 29, 31, 251, 252 9:00
29 июня		 17:00
29 июня		 Заплан.
Ученическая:  26 9:00
29 июня		 19:00
29 июня		 Заплан.
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