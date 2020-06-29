Кому в Одессе 29 июня «вырубят» свет

29 июня в связи с проведением запланированных ремонтных работ по модернизации электросети отключение электроэнергии будет произведено некоторым абонентам Одессы.
Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Бессарабская: 2, 4, 4Б, 6
|9:00
29 июня
|17:00
29 июня
|Заплан.
|Библиотечная: 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21
|9:00
29 июня
|17:00
29 июня
|Заплан.
|Болградская: 2, 4, 6, 8, 10, 14, 18
|9:00
29 июня
|17:00
29 июня
|Заплан.
|Бородинская улица: 1, 3, 5
|9:00
29 июня
|17:00
29 июня
|Заплан.
|Бочарова Генерала: 15, 19
|9:00
29 июня
|17:00
29 июня
|Заплан.
|Бригадная: 54а, 57, 57А, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 71, 73, 73а, 75, 77, 77-А, 79, 81, 83, 83а, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 97а, 99, 101
|9:00
29 июня
|13:00
29 июня
|Заплан.
|Гаркавого Академика улица: 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 43
|9:00
29 июня
|17:00
29 июня
|Заплан.
|Горизонтальная: 49, 49А, 50
|9:00
29 июня
|19:00
29 июня
|Заплан.
|Дальницкое шоссе: 19
|9:00
29 июня
|17:00
29 июня
|Заплан.
|Давида Ойстраха (Затонского): 18
|9:00
29 июня
|17:00
29 июня
|Заплан.
|Доватора Генерала улица: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11А, 13
|9:00
29 июня
|17:00
29 июня
|Заплан.
|Житомирская: 170, 184б, 186а, 202
|9:00
29 июня
|17:00
29 июня
|Заплан.
|Заболотного Академика: 40, 42
|9:00
29 июня
|17:00
29 июня
|Заплан.
|Ивана Франко: 45а, 47, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/5в, 47/6, 47/7, 47д.3, 55
|9:00
29 июня
|13:00
29 июня
|Заплан.
|Ковалевского спуск: 1, 1А, 1В, 8, 10
|9:00
29 июня
|20:00
29 июня
|Заплан.
|Крайняя: 3, 4, 4/2, 5, 5/7, 5-А, 5А, 5-Б, 5-В, 6, 7, 7б, 8/4, 9, 10, 12, 12А, 14, 14-А, 16, 18, 18А, 20, 22, 26, 28, 28А, 30, 30А
|9:00
29 июня
|17:00
29 июня
|Заплан.
|Матросский спуск: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
|9:00
29 июня
|20:00
29 июня
|Заплан.
|Магистральная улица: 41, 41А, 43, 45Б, 47В, 49А, 51, 53а, 55А, 57, 59, 59А, 59Г, 60, 62, 62А, 64, 66, 68, 68д, 70, 72, 72А, 74, 74А, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105
|9:00
29 июня
|19:00
29 июня
|Заплан.
|Неделина: 58, 58/2, 60, 62, 80, 81, 81а, 82, 83, 83а, 83Б, 84, 85, 85а, 85А, 86, 86а, 87, 87а, 88, 89, 89а, 89б, 89в, 89г, 90, 90/1, 90а, 93, 93/2, 93а, 93б, 93в, 93Г, 93д, 93д/2, 93е, 93ж, 93г1, 95, 95а, 95б, 95в, 95г, 95д, 97, 97а, 99, 99а, 101, 101а, 103, 105, 107, 107а, 107б, 107Б, 109, 111
|9:00
29 июня
|13:00
29 июня
|Заплан.
|Панаса Мирного улица: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34
|9:00
29 июня
|17:00
29 июня
|Заплан.
|Патриотическая улица: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 14, 14а, 15, 20, 21, 21Б, 22, 22А, 23, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 34, 36
|9:00
29 июня
|17:00
29 июня
|Заплан.
|Петра Лещенко улица: 1, 1-А, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-А, 14, 15
|9:00
29 июня
|17:00
29 июня
|Заплан.
|Пишоновская: 12/1
|9:00
29 июня
|20:00
29 июня
|Заплан.
|Приморская: 29, 31, 31А1, 32, 32а, 33, 34, 35, 39, 39А, 43, 45/1, 326
|7:00
29 июня
|18:00
29 июня
|Заплан.
|Преображенская: 1, 5, 7
|7:00
29 июня
|18:00
29 июня
|Заплан.
|Проточный переулок: 1, 1/1, 3, 5, 8
|9:00
29 июня
|19:00
29 июня
|Заплан.
|Проектируемый 4-й переулок: 5, 5а, 7, 7а
|9:00
29 июня
|13:00
29 июня
|Заплан.
|Проектируемый 5-й переулок: 4, 6, 8
|9:00
29 июня
|13:00
29 июня
|Заплан.
|Проектируемый 3-й переулок: 6-В, 6-В/1
|9:00
29 июня
|13:00
29 июня
|Заплан.
|Северная: 2, 4
|9:00
29 июня
|17:00
29 июня
|Заплан.
|Семена Палия (Днепропетровская дорога): 98
|9:00
29 июня
|17:00
29 июня
|Заплан.
|Софиевская: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 32
|7:00
29 июня
|18:00
29 июня
|Заплан.
|Творческая: 1, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 23а, 24, 25, 27
|9:00
29 июня
|17:00
29 июня
|Заплан.
|Тираспольская: 25
|9:00
29 июня
|17:00
29 июня
|Заплан.
|Тираспольское шоссе: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17
|9:00
29 июня
|17:00
29 июня
|Заплан.
|Улитина улица: 19, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25б
|9:00
29 июня
|17:00
29 июня
|Заплан.
|Уманская улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 23, 24, 24а, 25, 25А, 25Б, 25В, 26, 27, 28, 29, 31, 251, 252
|9:00
29 июня
|17:00
29 июня
|Заплан.
|Ученическая: 26
|9:00
29 июня
|19:00
29 июня
|Заплан.