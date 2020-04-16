Кого в Одессе 16 апреля оставят без света

16 апреля будет прекращено электроснабжение некоторым потребителям электроэнергии в Одессе.

Об этом предупредила компания «Одессаоблэнерго».

Так, до 10 утра света не будет в домах одесситов по следующим адресам:

— Нежинская, 12

— Новосельского, 15, 21, 23, 25, 27, 38, 40, 42, 44

— ул. Ольгиевская, 31, 33

— Старопортофранковская, 31, 33, 35, 39, 41

Лишь в 19 часов свет появится в домах по улицам:

— Большая Арнаутская, 36, 38, 40, 47, 49, 51, 53, 55

— Лейтенанта Шмидта, 19

— Малая Арнаутская, 52, 69, 69а

— Пантелеймоновская, 56

— Пушкинская, 41, 45, 55, 57, 59, 65, 67, 69

с 9 до 17 часов

-2-й Лазурный переулок, 2, 4а

-3-й Лазурный переулок, 9, 10

-4-й Лазурный переулок, 3, 4

-5-й Лазурный переулок, 5, 6

-6-й Лазурный переулок, 4, 6, 7

-Бородинская, 94а, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 100а, 68, 96а, 117/1, 87а, 109а, 101а, 85а, 90а, 101б, 54а, 119а, 83а, 48а, 119б, 97а, 78а, 97/1, 83б, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 99а

-Гагарина, 115, 168б, 107б, 166, 133, 119, 125а, 158а, 168а, 158, 146, 146а, 174а, 150а, 107а, 139, 125, 162, 107, 131, 160, 121, 154, 156, 117б, 146б, 148а, 109а, 150, 123, 152а, 137, 174, 133а, 109, 115б, 127, 164, 135, 168, 172, 115а, 170, 117а, 117, 144а, 152, 144, 148, 129

-Гладкова, 78, 80, 84, 86, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 135, 149, 203, 211, 219, 223, 225, 227, 233, 235, 237, 241, 263а, 112б, 277а, 259а, 299б, 305а, 243, 299а, 118а, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 299, 124а, 301, 297, 295, 305, 289, 311, 309, 319, 293, 307

— Ёлочная, 5/2, 36, 5/3, 38а, 42/2, 44а, 44б, 5/17, 38, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58

— Каменистая, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 28а, 22а, 21а, 32а, 20а, 17а, 13, 49б, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 66

— Космонавта Комарова, 25а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6б, 8а, 11а, 9а, 18/а, 12а, 3а, 4а, 22а, 4/б, 6а, 22в, 2б, 10, 17а, 21в, 19б, 26а, 21а, 2а, 5а, 19а, 12б, 5б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30

— ул. Магистральная, 86а, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 96, 98, 78а, 100а, 100, 80/1

— Патриотическая, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 65А, 106А, 84а, 88, 96а, 49а, 112а, 92а, 80а, 112, 118б, 118а, 86/94, 77а, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 111, 114, 116, 118, 120

— Республиканская, 186, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 227, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 323а, 343а, 315б, 285а, 307а, 303, 228а, 305а, 313а, 210а, 275а, 220а, 329, 313б, 313, 323, 307, 337, 327, 317, 331, 325, 319, 305, 309, 321, 311, 339

— Хаджибеевская дорога, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 311а, 317а, 379а, 307а, 315а, 335а, 341а, 357б, 361а, 365а, 395, 481а, 429а, 377а, 315в, 357а, 453а, 485а, 487а, 427а, 491а, 473а, 493а, 467а, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 495, 497, 499, 501, 505, 507, 509, 511, 513

Также в это время без света будут улицы в некоторых домах села Усатово Беляевского района Одесской области:

— ул. Кирова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 29а, 17б, 23а, 15а, 19а, 35а, 35в, 17а, 27а, 21б, 23в, 23г, 21а, 20а, 25а, 1а, 27, 29, 31, 33, 35, 23б;

— Комсомольская, 82, 86.

с 10 до 13 часов свет исчезнет:

— ул. 1-я линия, полностью

— 1-й переулок Шишкина, 1, 2, 3, 5, 7

— 1-й переулок Юннатов, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12б, 3а, 10а, 12б2, 12/1, 6а, 8а, 8, 9, 9а, 10, 12

— 2-й Китобойный переулок, 20, 20а, 22

— 2-й переулок Шишкина, 11а, 4а, 18а, 8, 9б, 14, 12а, 4, 10, 9а, 20, 2б, 3, 2, 10а, 16, 12б, 2а, 11, 5, 12, 13, 16а, 9, 1, 18

— 2-й Украинский переулок, 3, 4, 5, 6

— 2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 7, 9, 8а/1, 17/1, 12а, 8а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

— 3-й переулок Шишкина, 1, 2, 3, 4, 14а, 11а, 9а, 7, 10а, 13, 18, 12, 10, 11, 6, 5, 15, 16, 20, 14, 8

— 3-й Украинский переулок, 6а, 2, 3, 6б, 1а, 1б, 2а, 4, 6в, 1в, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

— ул. 3-я Суворовская, полностью

— 6-я ст. Люстдорфской дороги, 12, 14а, 8, 7, 13, 9, 10, 11, 15а, 12а, 16, 14

— Академическая, 36, 37, 48в, 52а, 30а, 47, 39/2, 34в

— Анны Ахматовой, 6, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32б/1, 32а, 27, 34а, 17/19, 28/2, 19/2, 24а, 34б, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

— Костанди, 56а, 21, 24, 28а, 62а, 27а, 48а, 34в, 38в, 40а, 40б, 38б, 34а, 45а, 77а, 40в, 32а, 48/2, 45/2, 34б, 32б, 77/33, 34б/1, 75б, 49а, 53а, 54а, 75в, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 77

— Куприна, 30в, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 48в, 34в, 37е, 37а, 36а, 48а, 37б, 45а, 34, 39а, 39/5, 46а, 28в, 35а, 43б, 39/1, 37в, 32а, 43а, 41а, 28б, 34а/1, 48б, 34а, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

— Левитана, 19/3, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 67, 19/4, 19/5

— Львовская, 56, 58, 54/2, 50, 52, 54

— Львовский переулок, 1, 3, 10а, 10б, 10в, 5, 8а, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 76, 3/1

— Люстдорфская дорога, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 146а, 146в, 13, 7а, 6/1, 5а, 10а, 146д, 146г, 8а, 14, 15, 146б

— Новоукраинский переулок, 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

— Равенства, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 2а, 30а, 84, 3а, 46а, 1а, 16а, 40а, 86, 98, 106, 197, 4а

— Сумская, 69/2, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 52/2, 69а, 14/2, 9а, 69б, 69/1, 23, 4а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69

— Тимирязева, 84в, 72, 72б, 72а

— Тульская, 14а, 37/1, 10, 27, 141, 14, 234, 21/3, 23, 8, 162, 25, 211, 12, 11, 21, 13, 21а, 27/4, 9а, 17, 294, 233, 16, 29/2, 29, 15, 37б, 204, 6, 19, 20, 23б, 9

— Фонтанская, 129

— ул. Харьковская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 16а, 10, 8а, 5а, 13а, 3а, 12а, 15а, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 16/1

— Шишкина, 39, 21в, 21а1, 1а, 32а, 13, 5в, 40б, 21б, 28, 3, 7, 24а, 41, 16, 3а, 19/2, 17, 28б, 15/17, 2, 34б, 15а, 9, 40а, 6, 1, 15, 202, 26, 28а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 18а, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 30а, 5а1, 42а, 16а, 15/17, 175, 176, 6а, 211, 8, 41а, 21в/2, 15/1, 10, 19а, 21а, 13а, 38а, 2а, 5, 10а, 5б, 11, 5а, 19/83, 44а, 4, 12, 36а, 14, 7а, 99

— Юннатов, 1, 1а, 1б, 2, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 14, 2а, 12а, 6а, 12, 10, 11, 3а, 15, 13/30, 4а

с 11 до 14 часов

— ул. Академическая, 18, 16б, 16а, 16, 16в

— Черняховского, 12в, 12а, 12б, 12, 16, 18.

Как сообщала Одесса News, в облэнерго объясняют так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.