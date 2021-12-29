Кому в Одессе накануне Нового года, 30-31 декабря, отключат свет

30-31 декабря в связи с проведением плановых и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение 30 декабря будет прекращено по таким адресам:

Богдана Хмельницкого улица — 11, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 — с 09:00 до 18:00

Лодочный переулок — 1, 15А, 3, 4, 5, 5а, 7, 2, 9, 10, 11, 13, 13б, 15, 8 — с 08:22 до 18:22

Мичурина улица — 19, 19а — с 09:00 до 19:00

Мясоедовская улица — 28, 30 — с 09:00 до 18:00

переулок Матросская Слободка — 2 — с 09:00 до 19:00

Тепличная улица — 3б, 4А — С 09:00 по 19:00.

31 декабря света не будет у жителей таких улиц:

Мичурина улица,19, 19а, с 09:00 до 19:00

переулок Матросская Слободка, 2, с 09:00 до 19:00

Тепличная улица, 3б, 4А, с 09:00 по 19:00. Как сообщала Одесса News, Одесский городской голова Геннадий Труханов предупредил жителей города о возможных веерных отключениях нынешней зимой. Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat