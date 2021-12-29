В аэропорту «Одесса» таможенники покрывали контрабандистов

Должностные лица таможенного поста «Международный аэропорт «Одесса» способствовали контрабанде брендовых телефонов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Как отмечается, 25 декабря в аэропорт «Одесса» рейсом из Объединённых Арабских Эмиратов прибыл гражданин Украины с четырьмя чемоданами и по «молчаливому согласию» таможенников прошёл зону контроля без осмотра.

Представители внутренней безопасности таможни совместно с сотрудниками ГБР вернули гражданина на проверку багажа. Правоохранители обнаружили у него более 200 смартфонов iPhone на общую сумму свыше 5 млн. грн.

Телефоны изъяты, решается вопрос о наложении на них ареста.

ГБР открыло уголовное производство по факту злоупотребления должностными лицами Одесской таможни служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 6 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2021 года в результате санкций СНБО от выполнения служебных обязанностей отстранены 39 работников Государственной таможенной службы, в том числе 18 — по Одесской области.

Фото: ГБР

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