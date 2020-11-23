Четверо контрабандистов с грузом сигарет пытались сбежать от одесских пограничников

Пограничники Подольского отряда при поддержке мобильного спецподразделения, проверяя полученную информацию, задержали четырёх граждан Украины с грузом сигарет иностранного производства.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«С помощью тепловизора, неподалёку с. Цехановка Окнянского района Одесской области, пограничники заметили движение четырёх человек с грузом. По требованию пограничников остановиться нарушители попытались скрыться. Для пресечения неправомерных действий правоохранители осуществили два предупредительных выстрела в воздух», — говорится в сообщении.

В ходе дальнейшей проверки было установлено, что нарушители являются гражданами Украины и переносили в картонных коробках сигареты иностранного производства без марок акцизного сбора. Общее количество изъятых табачных изделий — 7 500 пачек.

Материалы об административном правонарушении в отношении задержанных лиц пограничники передали в суд, а сигареты — представителям Одесской таможни.

Как сообщала Одесса News, СБУ во взаимодействии с Королевской налоговой и таможенной службой Великобритании заблокировала в Одесской области незаконный ввоз в нашу страну партии табачных изделий известного мирового бренда общим весом почти 16 тонн.

Фото: Госпогранслужба