Английские и одесские таможенники заблокировали ввоз в Украину контрабанды

СБУ во взаимодействии с Королевской налоговой и таможенной службой Великобритании заблокировала незаконный ввоз в нашу страну крупных партий табачных изделий с частичным транзитом в Европу.

Об этом сообщает СБУ.

Оперативники спецслужбы по информации, полученной в том числе от иностранных партнёров, обнаружили в Одесском морском торговом порту под видом текстильных изделий груз сигарет известного мирового бренда общим весом почти 16 тонн.

Табачные изделия нелегально прибыли на один из частных контейнерных терминалов. По самым низким оптовым ценам украинского «чёрного рынка» стоимость изъятого товара — почти 20 миллионов гривен, отмечают в СБУ.

Правоохранители проводят соответствующие процессуальные действия по изъятию обнаруженного товара.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 ода в Черноморском морском порту пограничники обнаружили 45-футовый контейнер, доверху заполненный сигаретами, спрятанными за упаковками с чаем.

Фото: СБУ