Новый ковид-рекорд в Украине: за сутки 12 496 больных, в том числе 256 умерших

В Украине по состоянию на 18 ноября лабораторно подтверждены 570 153 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них за сутки — 12 496.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
В частности, информирует министр, заболели 535 детей и 529 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализировано — 1 668 человек; летальных случаев — 256; выздоровело — 8 096 человек; проведено тестирований за сутки — 73 064 (в том числе, методом ПЦР — 42 379, методом ИФА — 30 685).
Как отмечает Степанов, за всё время пандемии в Украине заболело 570 153 человека; выздоровели 259 079 человек; летальных случаев — 10 112; проведено ПЦР-тестов — 4 022 283.
За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 213), Днепропетровской (1 023), Черкасской (800) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев — 53 855 случаев;
- Винницкая область — 14 306 случаев;
- Волынская область — 19 648 случаев;
- Днепропетровская область — 23 900 случаев;
- Донецкая область — 18 257 случаев;
- Житомирская область — 23 988 случаев;
- Закарпатская область — 20 146 случаев;
- Запорожская область — 20 733 случая;
- Ивано-Франковская область — 29 542 случая;
- Киевская область — 26 561 случай;
- Кировоградская область — 3 818 случаев;
- Луганская область — 5286 случаев;
- Львовская область — 38 577 случаев;
- Николаевская область — 13394 случаи;
- Одесская область — 34 806 случаев;
- Полтавская область — 16 418 случаев;
- Ровенская область — 25 904 случая;
- Сумская область — 19 514 случаев;
- Тернопольская область — 24 242 случая;
- Харьковская область — 49 067 случаев;
- Херсонская область — 7624 случая;
- Хмельницкая область — 23952 случаи;
- Черкасская область — 15 033 случая;
- Черновицкая область — 29 126 случаев;
- Черниговская область — 12 456 случаев.
Как сообщала Одесса News, предыдущий прирост больных коронавирусом в Украине за сутки составлял 11 968 человек.