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Новый ковид-рекорд в Украине: за сутки 12 496 больных, в том числе 256 умерших

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В Украине по состоянию на 18 ноября лабораторно подтверждены 570 153 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них за сутки — 12 496.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

В частности, информирует министр, заболели 535 детей и 529 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировано — 1 668 человек; летальных случаев — 256; выздоровело — 8 096 человек; проведено тестирований за сутки — 73 064 (в том числе, методом ПЦР — 42 379, методом ИФА — 30 685).

Как отмечает Степанов, за всё время пандемии в Украине заболело 570 153 человека; выздоровели 259 079 человек; летальных случаев — 10 112; проведено ПЦР-тестов — 4 022 283.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 213), Днепропетровской (1 023), Черкасской (800) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев — 53 855 случаев;
  • Винницкая область — 14 306 случаев;
  • Волынская область — 19 648 случаев;
  • Днепропетровская область — 23 900 случаев;
  • Донецкая область — 18 257 случаев;
  • Житомирская область — 23 988 случаев;
  • Закарпатская область — 20 146 случаев;
  • Запорожская область — 20 733 случая;
  • Ивано-Франковская область — 29 542 случая;
  • Киевская область — 26 561 случай;
  • Кировоградская область — 3 818 случаев;
  • Луганская область — 5286 случаев;
  • Львовская область — 38 577 случаев;
  • Николаевская область — 13394 случаи;
  • Одесская область — 34 806 случаев;
  • Полтавская область — 16 418 случаев;
  • Ровенская область — 25 904 случая;
  • Сумская область — 19 514 случаев;
  • Тернопольская область — 24 242 случая;
  • Харьковская область — 49 067 случаев;
  • Херсонская область — 7624 случая;
  • Хмельницкая область — 23952 случаи;
  • Черкасская область — 15 033 случая;
  • Черновицкая область — 29 126 случаев;
  • Черниговская область — 12 456 случаев.

Как сообщала Одесса News, предыдущий прирост больных коронавирусом в Украине за сутки составлял 11 968 человек.

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