Новый ковид-рекорд в Украине: за сутки 12 496 больных, в том числе 256 умерших

В Украине по состоянию на 18 ноября лабораторно подтверждены 570 153 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них за сутки — 12 496.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

В частности, информирует министр, заболели 535 детей и 529 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировано — 1 668 человек; летальных случаев — 256; выздоровело — 8 096 человек; проведено тестирований за сутки — 73 064 (в том числе, методом ПЦР — 42 379, методом ИФА — 30 685).



Как отмечает Степанов, за всё время пандемии в Украине заболело 570 153 человека; выздоровели 259 079 человек; летальных случаев — 10 112; проведено ПЦР-тестов — 4 022 283.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 213), Днепропетровской (1 023), Черкасской (800) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 53 855 случаев;

— 53 855 случаев; Винницкая область — 14 306 случаев;

Волынская область — 19 648 случаев;

Днепропетровская область — 23 900 случаев;

Донецкая область — 18 257 случаев;

Житомирская область — 23 988 случаев;

Закарпатская область — 20 146 случаев;

Запорожская область — 20 733 случая;

Ивано-Франковская область — 29 542 случая;

Киевская область — 26 561 случай;

Кировоградская область — 3 818 случаев;

Луганская область — 5286 случаев;

Львовская область — 38 577 случаев;

— 38 577 случаев; Николаевская область — 13394 случаи;

Одесская область — 34 806 случаев;

Полтавская область — 16 418 случаев;

Ровенская область — 25 904 случая;

Сумская область — 19 514 случаев;

Тернопольская область — 24 242 случая;

Харьковская область — 49 067 случаев;

— 49 067 случаев; Херсонская область — 7624 случая;

Хмельницкая область — 23952 случаи;

Черкасская область — 15 033 случая;

Черновицкая область — 29 126 случаев;

Черниговская область — 12 456 случаев.

Как сообщала Одесса News, предыдущий прирост больных коронавирусом в Украине за сутки составлял 11 968 человек.