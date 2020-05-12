Куцый сказал, что эпидемическая ситуация в Одесской области контролируется

Эпидемическая ситуация контролируется в Одесской области.

Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

«За минувшие сутки одесские лаборатории подтвердили 7 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них — врач городской больницы №10, ещё 4 одессита и двое жителей Подольска», — сказал Куцый.

На сегодня выписаны всего из больниц 40 пациентов.

Как отметил глава ООГА, небольшое количество новых случаев в течение последних дней может свидетельствовать о том, что заболеваемость пошла на спад. Но угроза инфицирования всё ещё остается высокой, а сам вирус — крайне опасным.

Вспышки зафиксированы почти во всех районах Одесской области:

➖Подольский район — 328,

➖г. Одесса — 115,

➖Беляевский район — 69,

➖Измаильский район — 20,

➖Балтский район — 19

➖Кодымский район — 18

➖Белгород-Днестровский район — 16,

➖Килийский район — 15

➖Овидиопольский район — 9,

➖г.Черноморск, г.Теплодар — по 7 случаев,

➖Окнянский район — 5,

➖Ивановский, Раздельнянский, Саратский, Тарутинский, Ширяевский — по 3 случая,

➖г. Южный, Ананьевский район, Белгородской район — по 2 случая,

➖Арцизский, Березовский, Лиманский, Любашевский — по 1 случаю.

Завершая свою публикацию, глава облгосадминистрации отметил, что «летние площадки кафе, парки, магазины и салоны красоты открыты. Но во всех учреждениях и общественных местах надо и впредь придерживаться санитарных норм, чтобы не допустить новых вспышек».

Как сообщала Одесса News, в Украине на сегодняшний день от коронавируса умерли 425 человек.