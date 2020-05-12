Куцый сказал, что эпидемическая ситуация в Одесской области контролируется

Эпидемическая ситуация контролируется в Одесской области.
Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.
«За минувшие сутки одесские лаборатории подтвердили 7 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них — врач городской больницы №10, ещё 4 одессита и двое жителей Подольска», — сказал Куцый.
На сегодня выписаны всего из больниц 40 пациентов.
Как отметил глава ООГА, небольшое количество новых случаев в течение последних дней может свидетельствовать о том, что заболеваемость пошла на спад. Но угроза инфицирования всё ещё остается высокой, а сам вирус — крайне опасным.
Вспышки зафиксированы почти во всех районах Одесской области:
➖Подольский район — 328,
➖г. Одесса — 115,
➖Беляевский район — 69,
➖Измаильский район — 20,
➖Балтский район — 19
➖Кодымский район — 18
➖Белгород-Днестровский район — 16,
➖Килийский район — 15
➖Овидиопольский район — 9,
➖г.Черноморск, г.Теплодар — по 7 случаев,
➖Окнянский район — 5,
➖Ивановский, Раздельнянский, Саратский, Тарутинский, Ширяевский — по 3 случая,
➖г. Южный, Ананьевский район, Белгородской район — по 2 случая,
➖Арцизский, Березовский, Лиманский, Любашевский — по 1 случаю.
Завершая свою публикацию, глава облгосадминистрации отметил, что «летние площадки кафе, парки, магазины и салоны красоты открыты. Но во всех учреждениях и общественных местах надо и впредь придерживаться санитарных норм, чтобы не допустить новых вспышек».
Как сообщала Одесса News, в Украине на сегодняшний день от коронавируса умерли 425 человек.